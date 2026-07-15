Более 11,5 тысячи видов продукции казахстанских предприятий доступны для проектов МЭКС

В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС) государство заранее формирует долгосрочный спрос на строительные материалы, оборудование и инженерную продукцию отечественного производства, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

В публикации отмечается, что это снижает инвестиционные риски и создает условия для открытия новых предприятий, расширения действующих производств и локализации выпуска востребованной продукции.

— Фактически МЭКС — это масштабная программа обновления коммунальной инфраструктуры, которая формирует прогнозируемый рынок сбыта на годы вперед. Производители уже сегодня могут оценить будущую потребность в своей продукции, а благодаря офтейк-контрактам получить дополнительную уверенность в том, что вложения в развитие производства будут обеспечены реальным спросом. Именно поэтому национальный проект становится не только инфраструктурной, но и промышленной инициативой, способной привлечь частные инвестиции и ускорить импортозамещение, — подчеркнули в проектном офисе МЭКС.

Что показывают расчеты

Потребность в товарах только для первых 50 проектов по реконструкции тепловых сетей оценивается в 32,8 млрд тенге. По данным Министерства промышленности и строительства, отечественные предприятия уже сегодня способны обеспечить около 75% этого объема — продукцию на сумму 24,6 млрд тенге.

Оставшиеся 8,2 млрд тенге представляют собой свободную рыночную нишу. Это потенциальные инвестиции в создание новых производств, расширение действующих предприятий и выпуск продукции, которая сегодня импортируется.

В целом до 2029 года государство сформировало прогноз потребности по 20 товарным группам. Наиболее востребованными станут:

металлические трубы и фитинги — 1 298 товарных позиций;

кабельно-проводниковая продукция — 809;

бетонные и асфальтобетонные смеси — 771;

металлопрокат — 749;

трубопроводная арматура — 685;

железобетонные конструкции — 629;

полимерные трубы — 548.

Только категория общестроительных материалов включает 3 364 товарные позиции. Это означает, что производители уже сейчас могут видеть будущий спрос и планировать инвестиции на несколько лет вперед.

Почему важны офтейк-контракты

Одним из ключевых преимуществ новой модели являются офтейк-контракты. Они позволяют заранее закрепить обязательства по закупке продукции, снижая инвестиционные риски для бизнеса.

Когда производитель знает, что после запуска предприятия у него уже будет гарантированный покупатель, значительно проще принимать решения о строительстве нового завода, модернизации оборудования или увеличении производственных мощностей.

Параллельно формируется база отечественных поставщиков. Сегодня в Реестр казахстанских производителей включены 409 предприятий, выпускающих 11 590 видов продукции, которые могут использоваться при реализации проектов МЭКС. Таким образом, вокруг масштабных инфраструктурных проектов постепенно создается полноценная производственная кооперация внутри страны.

Где сохраняется наибольший потенциал

Наиболее привлекательными для инвесторов остаются направления, где уровень локализации пока остается сравнительно низким.

В настоящее время отечественные предприятия обеспечивают:

внутренние отделочные материалы — около 30% потребности;

гидроизоляционные материалы — 35%;

кабельно-проводниковую продукцию — 45%;

насосное оборудование — 49%;

металлопрокат — 52%.

Именно эти сегменты могут стать точками роста для новых инвестиционных проектов и локализации современных производств.

Цифровая платформа как инструмент для производителей

Важную роль в реализации проекта играет электронная платформа закупок, которая обеспечивает взаимодействие между производителями и подрядными организациями. Подбор товаров осуществляется автоматически на основе строительных кодов АГСК-3. Поэтому производителям важно своевременно присвоить своей продукции соответствующие коды. В этом случае система будет автоматически предлагать ее заказчикам при возникновении соответствующей потребности.

— В отличие от многих стран региона, где главным инструментом привлечения инвесторов остаются налоговые льготы, Казахстан постепенно формирует долгосрочный внутренний рынок с гарантированным спросом. Именно предсказуемый объем закупок способен стать одним из главных стимулов для создания новых производств, ускорения локализации и сохранения государственных инвестиций внутри национальной экономики. При этом многое будет зависеть от того, насколько быстро бизнес воспользуется открывающимися возможностями, — говорится в публикации.

Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов» рассчитан до 2029 года. Его реализация направлена на снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 40% и сокращение аварийности на 20% по всей стране.

Ранее сообщалось о том, что более 680 километров электросетей обновят в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.