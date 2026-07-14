Более 680 километров электросетей обновят в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях часть сетей и подстанций работает уже на протяжении 40-60 лет. На отдельных объектах износ оборудования достиг 99%, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис нацпроекта МЭКС.

Для решения этой проблемы в 2026 году ТОО «Кокшетау Энерго» приступает к реализации пяти инфраструктурных и двух цифровых проектов в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов».

Работы охватят Кокшетау, Бурабайский и Зерендинский районы Акмолинской области, а также Айыртауский и Тайыншинский районы Северо-Казахстанской области.

Как сообщил начальник отдела инвестиционного развития ТОО «Кокшетау Энерго» Дмитрий Шершнев, модернизация затронет более 680 километров электрических сетей, 120 трансформаторных подстанций и три крупные подстанции.

По его словам, многие объекты эксплуатируются уже 40–60 лет. Старое оборудование чаще выходит из строя, требует постоянного ремонта, увеличивает технические потери электроэнергии, а часть необходимых запасных частей уже не производится.

Кроме того, существующие сети во многих случаях работают с высокой нагрузкой и не располагают достаточным резервом мощности для подключения новых жилых домов, социальных объектов и предприятий.

При определении объектов для модернизации учитывался не только уровень их физического износа, но и количество потребителей, зависящих от конкретной линии или подстанции.

В ходе реализации проектов планируется заменить изношенные линии электропередачи, трансформаторы, подстанционное и коммутационное оборудование.

Часть воздушных линий будет переведена на самонесущие изолированные провода, которые отличаются большей устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, повышенной безопасностью и позволяют сократить потери электроэнергии.

Также предусмотрена замена старых трансформаторов современным энергоэффективным оборудованием с увеличением пропускной способности сетей.

Особое внимание будет уделено автоматизации. Вместо устаревших выключателей установят вакуумные выключатели и реклоузеры — устройства, способные автоматически определить место повреждения и отключить только аварийный участок сети, сохранив электроснабжение остальных потребителей.

По словам Дмитрия Шершнева, это позволит значительно сократить масштабы аварийных отключений и уменьшить время поиска и устранения неисправностей.

Еще одним направлением станет цифровизация. В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях продолжится внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. Система позволит дистанционно получать данные о потреблении электроэнергии, оперативно выявлять участки с повышенными потерями, контролировать состояние сети и быстрее реагировать на возникающие отклонения. Для потребителей это означает более точный учет электроэнергии и повышение надежности электроснабжения.

Как отмечают в компании, модернизация особенно актуальна с учетом климатических условий региона. Старые линии наиболее уязвимы во время сильного ветра, гололеда и снеговых нагрузок, что значительно повышает риск технологических нарушений. Работы будут проводиться поэтапно. При необходимости временных отключений жителей будут заранее информировать, а графики составят таким образом, чтобы минимизировать неудобства для потребителей.

Все проекты реализуются по принципу EPC-контракта, когда один подрядчик отвечает за полный цикл работ — от инженерных изысканий и проектирования до строительства и ввода объектов в эксплуатацию. По информации компании, подрядчики уже определены и приступили к инженерным изысканиям.

При реализации проектов планируется максимально использовать продукцию отечественных производителей. В проектно-сметной документации предусмотрено применение железобетонных опор, линейной арматуры, самонесущих изолированных проводов и трансформаторных подстанций казахстанского производства.

По состоянию на 1 января 2026 года общий уровень износа основных средств ТОО «Кокшетау Энерго» составлял 84,22%.

После завершения проектов 2026 года этот показатель планируется снизить до 81,37%, а при реализации мероприятий 2027 года — до 77,2%. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает в течение пяти–семи лет сократить уровень износа ниже 60%.

Финансирование проектов будет осуществляться за счет кредитов банков второго уровня. При этом собственные средства компании использоваться не будут. Основная сумма займа и часть процентной ставки до 10% будут возвращаться через тариф, тогда как оставшуюся часть ставки субсидирует государство. По оценке компании, такой механизм позволяет начать масштабную модернизацию уже сейчас и одновременно снизить влияние стоимости заемных средств на тарифную нагрузку.

Ожидается, что после завершения модернизации снизится количество аварийных отключений, сократится время устранения неисправностей и появится возможность подключать к электросетям новые жилые дома, социальные объекты и предприятия. По словам специалистов, главная цель программы заключается не только в замене физически устаревшего оборудования, но и в создании современной, устойчивой энергосистемы с запасом надежности на многие годы вперед.

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