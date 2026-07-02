Обновленная тепломагистраль обеспечит теплом шесть микрорайонов в Аксу

В городе Аксу Павлодарской области завершили реконструкцию тепломагистрали по улице Астана, передает Kazinform со ссылкой на проектный офис МЭКС.

Именно от этого участка зависит подача тепла в дома жителей шести микрорайонов города. После обновления сети отопительный сезон для 23 тысяч человек должен пройти стабильнее — без частых порывов, аварийных отключений и риска остаться без тепла в морозы, сообщает Проектный офис МЭКС.

Тепломагистраль обеспечивает теплоснабжением 91 многоквартирный дом и 16 социально значимых объектов. Среди них — четыре школы, шесть детских садов и четыре медицинские организации.

Магистраль была построена еще в 1970 году. Последний капитальный ремонт на данном участке проводился около 20 лет назад. За годы эксплуатации трубы подвергались постоянному воздействию агрессивных грунтовых вод, из-за чего металл постепенно разрушался. До начала реконструкции фактический износ объекта достигал 80%.

Состояние магистрали напрямую влияло на стабильность отопительного сезона. Только за последние три года на участке было зафиксировано 16 повреждений, из них 9 произошли в зимний период.

В рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» полностью заменила 0,365 км тепломагистрали диаметром 600 мм, а также обновила пять тепловых камер.

При строительстве использованы трубы со 100% казахстанским содержанием и современной изоляцией, устойчивой к воздействию влаги. Это позволит снизить риск повторных повреждений и повысить надежность теплоснабжения.

На сегодняшний день основные строительно-монтажные работы завершены. Сейчас на объекте проводятся работы по благоустройству территории.

На реализацию проекта направлено порядка 602 млн тенге.

Ранее сообщалось о том, что свыше триллиона тенге выделят на модернизацию энергетического и коммунального секторов Казахстана.