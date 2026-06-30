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    Свыше триллиона тенге выделят на модернизацию энергетического и коммунального секторов Казахстана

    Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что Казахстан приступает к реализации масштабного Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, на который в текущем году предусмотрено свыше 1 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    МЭКС
    Фото: проектный офис МЭКС

    Глава государства отметил, что переход к новой модели экономического развития требует комплексного укрепления энергетической, инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры.

    — Это несущая опора любого государства, и Казахстан не должен стать исключением из общего правила, — подчеркнул Президент.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, именно поэтому принято решение о запуске беспрецедентного по своим масштабам Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов.

    — Для реализации проекта только в текущем году запланировано выделить свыше одного триллиона тенге, — сообщил Глава государства.

    Президент также отметил, что вместо затратного косметического обновления объектов власти перейдут к их комплексной реконструкции.

    — Вместо неэффективного по затратам косметического «обновления фасадов» будет осуществлен переход к реальной реконструкции всех объектов и систем жизнеобеспечения, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии промышленного производства в Казахстане.

    Касым-Жомарт Токаев Совместное заседание палат Парламента 2026 Президент Казахстана Модернизация МЭКС
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор