Свыше триллиона тенге выделят на модернизацию энергетического и коммунального секторов Казахстана

Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента заявил, что Казахстан приступает к реализации масштабного Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, на который в текущем году предусмотрено свыше 1 трлн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил, что переход к новой модели экономического развития требует комплексного укрепления энергетической, инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры.

— Это несущая опора любого государства, и Казахстан не должен стать исключением из общего правила, — подчеркнул Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, именно поэтому принято решение о запуске беспрецедентного по своим масштабам Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов.

— Для реализации проекта только в текущем году запланировано выделить свыше одного триллиона тенге, — сообщил Глава государства.

Президент также отметил, что вместо затратного косметического обновления объектов власти перейдут к их комплексной реконструкции.

— Вместо неэффективного по затратам косметического «обновления фасадов» будет осуществлен переход к реальной реконструкции всех объектов и систем жизнеобеспечения, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии промышленного производства в Казахстане.