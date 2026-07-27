Президенту доложили о предотвращении необоснованных трат на 279 млрд теңге

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президент заслушал отчет об основных итогах работы Агентства за первое полугодие 2026 года и задачах на предстоящий период.

По словам Жаната Элиманова, за шесть месяцев завершено расследование 496 уголовных дел, потерпевшим возмещен ущерб на сумму 22,6 млрд теңге. Также нейтрализованы семь преступных групп, в том числе четыре транснациональные, и ликвидированы 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с общим оборотом свыше 176 млрд теңге.

Кроме того, ликвидированы 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов, полученных от наркобизнеса и мошенничества. Выявлены 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на сумму 113 млрд теңге.

Глава АФМ также сообщил, что впервые в странах СНГ пресечена деятельность лиц, использовавших специальное оборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых SMS-сообщений с целью незаконного получения персональных данных граждан.

Президенту также доложили о результатах мониторинга бюджетных расходов. Благодаря работе Агентства удалось предотвратить необоснованные расходы по 52 инфраструктурным проектам на общую сумму 279 млрд теңге.

Кроме того, выявлены риски хищения 10 млрд теңге государственных средств при коммерциализации научных разработок. Также раскрыта схема фиктивного прикрепления 140 тысяч граждан к частным медицинским организациям для незаконного получения финансирования из Фонда социального медицинского страхования.

В рамках превентивной работы Агентством заблокирован доступ к 9 тысячам сайтов и аккаунтов с признаками нелегального игорного бизнеса. Прекращена деятельность 2,3 тысячи мошеннических интернет-ресурсов и 25 групповых чатов с общей аудиторией более 35 тысяч человек.

Мероприятиями по повышению финансовой грамотности охвачено свыше 245 тысяч граждан.

Также Жанат Элиманов сообщил, что благодаря совершенствованию законодательства в сфере финансового мониторинга Казахстан улучшил позиции сразу по четырем ключевым рекомендациям ФАТФ.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу.

Ранее Глава государства принял акима области Улытау Есета Байкена и акима Атырауской области Болата Акчулакова.