От цифрового корта до реальной площадки: как судят матчи Phygital Basketball на Играх будущего-2026

Как устроено судейство в новой гибридной дисциплине и кто следит за соблюдением правил на цифровой и физической аренах, рассказал корреспонденту Kazinform главный судья Phygital Basketball на Играх будущего-2026 Вячеслав Дьяченко.

По его словам, Phygital Basketball состоит из двух этапов — цифрового и физического. Сначала команды соревнуются в баскетбольном симуляторе, после чего переходят на настоящую площадку.

— В цифровом этапе мы играем в симулятор баскетбола от Joy City. Матч идет до 19 очков или 10 минут грязного времени — без остановок. Затем те же команды переходят в физическую часть. Им предоставляется пять минут разминки, после чего начинается игра на площадке — семь минут чистого времени, — рассказал Вячеслав Дьяченко.

Главный судья отметил, что итоговый результат складывается из выступления команд на обоих этапах. Победителем становится коллектив, который первым набирает необходимое количество очков или имеет преимущество по завершении игрового времени.

— Максимально можно набрать 39 очков. После того как команда достигает этого результата, она становится победителем. Также победа может быть зафиксирована, если по окончании семи минут одна из команд имеет больше очков. При равном счете назначаются штрафные броски, — объяснил он.

Отдельное внимание Дьяченко уделил физической части соревнований. По его словам, уровень контакта в Phygital Basketball выше, чем в традиционном баскетболе 5×5, поскольку формат ближе к игре 3×3.

— Те, кто знаком с баскетболом 3×3, знают, что там идет более жесткая борьба и больше контакта. В Phygital Basketball уровень физического взаимодействия также выше, чем в классическом баскетболе 5×5, к которому все привыкли, — отметил судья.

Он подчеркнул, что в матчах турнира команды борются не только за победу, но и за продолжение участия в соревнованиях.

— В данном матче команды играли за проход дальше. Проигравшая команда отправляется домой, поэтому очевидно, что обе стороны старались набрать как можно больше очков и сохранить свои шансы, — сказал Дьяченко.

Сейчас в судейский корпус Phygital Basketball, как отмечает он, входят 14 специалистов. Из них шесть работают непосредственно на площадке, трое отвечают за цифровую часть, остальные обеспечивают организацию и контроль матчей.

По словам Дьяченко, цифровые судьи следят за соблюдением правил во время киберэтапа: проверяют использование личных аккаунтов игроков, отсутствие запрещенных устройств и попыток получить преимущество нечестным путем.

— Судья в цифровой части следит за тем, чтобы игроки использовали свои личные аккаунты, не применяли читерские приемы или дополнительные устройства. В основном это контроль дисциплины и соблюдение правил игры, — пояснил он.

Также Вячеслав Дьяченко рассказал о формате проведения турнира. После стартового этапа команды распределяются по разным веткам сетки: победители продолжают борьбу за выход в следующие стадии, а проигравшие получают возможность сохранить шансы через дополнительные матчи.

По словам главного судьи, в соревнованиях участвуют 16 команд. После первого игрового дня восемь победителей проходят дальше по одной сетке, а коллективы, потерпевшие поражение, встречаются между собой. Команда, которая уступает повторно, завершает свое выступление на турнире.

Уровень участников Игр будущего-2026 в дисциплине Phygital Basketball, как отмечает судья, является одним из самых высоких. По его словам, на соревнования приехали сильнейшие команды мира, имеющие большой опыт и подготовленных игроков.

Напомним, Игры будущего-2026 стартовали 29 июля в Астане. Турнир объединяет классический спорт и киберспорт, а участники соревнуются в гибридных дисциплинах, где результат зависит от навыков как на цифровой арене, так и в реальной игре.

Ранее в рамках Игр будущего-2026 в Астане состоялся матч дисциплины Phygital Basketball, в котором казахстанская команда GTB KZ встретилась с представителями Китая — HandsomeMDMX.