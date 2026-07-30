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    «Мы были готовы, но соперник оказался сильнее»: GTB KZ о матче на Играх будущего

    В рамках Игр будущего-2026 в Астане состоялся матч дисциплины Phygital Basketball, в котором казахстанская команда GTB KZ встретилась с представителями Китая — HandsomeMDMX, передает корреспондент агентства Kazinform.

    игры будущего баскетбол
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Победителем матча стала команда из Китая, однако казахстанская команда GTB KZ не позволил сопернику легко забрать победу, выиграв один из этапов противостояния.

    игры будущего баскетбол
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    В цифровом этапе HandsomeMDMX уверенно взяла верх, завершив игру со счетом 20:5. Впрочем, на баскетбольной площадке GTB KZ смогла переломить ход встречи и одержала победу в физической части — 22:10. Итоговый счет по сумме двух дисциплин составил 27:30 в пользу команды из Китая.

    игры будущего
    Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

    Поражение не стало поводом искать оправдания. Игрок GTB KZ Есет Жаркылов признал, что китайская команда выглядела сильнее, а сама встреча оказалась одной из самых напряженных для казахстанского коллектива.

    Есет Жарқылов
    Фото: Камила Мүлік / Kazinform

    — Это была очень напряженная игра. Мы серьезно готовились к этому матчу, у нас был свой план, однако по ходу встречи реализовать его полностью не удалось. Соперник действовал очень организованно и практически не допускал ошибок, — сказал Жаркылов.

    игры будущего баскетбол
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По его словам, команда рассчитывала на иной исход, однако поражение станет важным опытом.

    — Конечно, мы надеялись пройти дальше. Но такие матчи тоже многому учат. Теперь необходимо разобрать ошибки, сделать правильные выводы и продолжить подготовку. Этот опыт поможет нам стать сильнее, — отметил игрок.

    игры будущего
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Своими впечатлениями поделились и победители. Игрок HandsomeMDMX Джерри Чиа отметил высокий уровень соперничества и атмосферу турнира.

    Джерри Чиа
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    — У соперника сильные игроки, поэтому матч получился очень непростым. Мы придерживались своего плана и смогли добиться нужного результата. В Астане прекрасная атмосфера, красивый город, здесь приятно играть, — сказал он.

    Напомним, вчера, 29 июля в Астане стартовали «Игры будущего-2026».

    Игры Будущего - 2026 Спорт спортсмены Казахстана Киберспорт Астана Баскетбол
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
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