«Мы были готовы, но соперник оказался сильнее»: GTB KZ о матче на Играх будущего

В рамках Игр будущего-2026 в Астане состоялся матч дисциплины Phygital Basketball, в котором казахстанская команда GTB KZ встретилась с представителями Китая — HandsomeMDMX, передает корреспондент агентства Kazinform.

Победителем матча стала команда из Китая, однако казахстанская команда GTB KZ не позволил сопернику легко забрать победу, выиграв один из этапов противостояния.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

В цифровом этапе HandsomeMDMX уверенно взяла верх, завершив игру со счетом 20:5. Впрочем, на баскетбольной площадке GTB KZ смогла переломить ход встречи и одержала победу в физической части — 22:10. Итоговый счет по сумме двух дисциплин составил 27:30 в пользу команды из Китая.

Фото: Адиль Нуртазин/Kazinform

Поражение не стало поводом искать оправдания. Игрок GTB KZ Есет Жаркылов признал, что китайская команда выглядела сильнее, а сама встреча оказалась одной из самых напряженных для казахстанского коллектива.

Фото: Камила Мүлік / Kazinform

— Это была очень напряженная игра. Мы серьезно готовились к этому матчу, у нас был свой план, однако по ходу встречи реализовать его полностью не удалось. Соперник действовал очень организованно и практически не допускал ошибок, — сказал Жаркылов.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

По его словам, команда рассчитывала на иной исход, однако поражение станет важным опытом.

— Конечно, мы надеялись пройти дальше. Но такие матчи тоже многому учат. Теперь необходимо разобрать ошибки, сделать правильные выводы и продолжить подготовку. Этот опыт поможет нам стать сильнее, — отметил игрок.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Своими впечатлениями поделились и победители. Игрок HandsomeMDMX Джерри Чиа отметил высокий уровень соперничества и атмосферу турнира.

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

— У соперника сильные игроки, поэтому матч получился очень непростым. Мы придерживались своего плана и смогли добиться нужного результата. В Астане прекрасная атмосфера, красивый город, здесь приятно играть, — сказал он.

Напомним, вчера, 29 июля в Астане стартовали «Игры будущего-2026».