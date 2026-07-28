Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Великобритании

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Алибека Бакаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы Глава государства обозначил основные задачи по дальнейшему развитию казахско-британского многопланового взаимодействия.

Президент поручил сосредоточить усилия на практической реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединенным Королевством, активизации политического диалога, расширении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также продвижении совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, инноваций и образования.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Эндрю Бернема со вступлением в должность Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.