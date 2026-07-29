Около четырех млн казахстанцев интересуются киберспортом — Минспорта РК

Около 4 миллионов казахстанцев активно интересуются кибериндустрией, что свидетельствует о стремительном росте популярности цифрового спорта в стране. Об этом заявил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на полях международного фиджитал-саммита в Астане, передает корреспондент Kazinform.

По словам министра, казахстанские киберспортсмены успешно выступают на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Азии.

Проведение «Игр будущего» в столице, отметил он, станет важным шагом в продвижении Казахстана как современной площадки для проведения крупных международных турниров в сфере цифрового спорта. Ожидается, что участие в соревнованиях примут более 800 спортсменов. Программа Игр включает восемь дисциплин.

Как отметил вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев, одной из ключевых задач является привлечение молодежи к традиционным видам спорта через развитие digital-направлений.

— Эксперты, участвующие в саммите, поделятся опытом своих стран, а мы изучим лучшие практики и будем внедрять их в развитие фиджитал-спорта в Казахстане. Мы также возлагаем большие надежды на наши команды. На прошлых Играх в Абу-Даби казахстанские спортсмены показали высокие результаты, и мы рассчитываем повторить этот успех, — сказал он.

В работе саммита принимают участие более 200 международных экспертов. Среди них — генеральный директор организации Phygital International Дэниел Меркли. По его словам, Астана демонстрирует высокий уровень готовности к проведению «Игр будущего».

Он также сообщил, что сегодня фиджитал-движение развивается уже в 115 странах мира.

— Руководители спортивной отрасли из разных стран представили свои предложения по развитию нового направления спорта. В частности, речь шла о том, как с помощью киберспорта повысить интерес молодежи к традиционным видам спорта и продвигать ценности физической культуры. Мы рады видеть, что в Казахстане традиционный спорт и киберспорт рассматриваются как взаимодополняющие направления, — отметил Дэниел Меркли.

25 июля Астана встретила первых участников турнира, а 27 июля в столицу прибыли гранды мировой Dota 2-сцены — Xtreme Gaming и Vici Gaming, за плечами которых финалы The International, победы на крупнейших турнирах и многолетние выступления на высшем уровне. В Астане ожидают 20 тысяч туристов на «Игры будущего — 2026».

Общий призовой фонд турнира «Игры Будущего — 2026» составляет 4 млн 650 тыс. долларов США. О том, кто представит Казахстан на турнире «Игры Будущего — 2026» — читайте в материале.

ТРК Президента обеспечит телевизионную съемку «Игр Будущего — 2026». Касым-Жомарт Токаев выступит на открытии «Игр будущего — 2026».