Курултай-2026: предприятия стали новой ареной предвыборной борьбы

С каждым днем до выборов в Курултай кампания говорит все меньше лозунгами и все больше конкретикой. Вчера партии перенесли разговор с телевизионных площадок туда, где формируется реальный запрос общества — на промышленные предприятия, в социальные учреждения и региональные центры занятости. И чем предметнее становятся программы, тем чаще партии начинают спорить не абстрактно, а по существу конкретных решений оппонентов.

Завод как трибуна: где ищут голоса промышленных регионов

В Карагандинской области делегация партии «Әділет» во главе с Айбеком Дадебаем встретилась с работниками АО «Qarmet». Речь шла об обновлении предприятий, усилении контроля за безопасностью и подготовке кадров для индустриальных городов.

Похожей логикой руководствовалась и Народная партия Казахстана, только сделав ставку не на завод, а на цифру. В Западно-Казахстанской области представители партии обсудили с коллективом филиала «Правительства для граждан» развитие электронных сервисов и цифрового контроля.

Социальная повестка: от домов престарелых до почтовых отделений

ОСДП продолжает выстраивать кампанию вокруг темы уязвимых групп населения. Кандидат от партии Нурия Балтабайкызы посетила центр помощи людям с инвалидностью «Ұлытау Мейірімі» и дом престарелых в Жезказгане.

«Ауыл» сделала ставку на инфраструктуру отдаленных местностей. В Костанае председатель партии Кайрат Айтуганов представил программу работникам филиала АО «Казпочта». Разговор шел о поддержке сельских территорий, создании рабочих мест и расширении местного самоуправления.

«Байтақ» не отступает от экологической темы. Кандидат партии Владимир Мартель встретился с сотрудниками Алматинского государственного природного заповедника в Талгаре. Речь шла о сохранении биоразнообразия и защите особо охраняемых территорий.

Спор о цене вопроса: когда программы начинают спорить друг с другом

Именно на стыке экологии и экономики произошло первое заметное столкновение позиций. Народная партия Казахстана раскритиковала инициативу ОСДП о приостановке работы предприятий из-за экологических нарушений. Вместо этого партия предлагает модернизировать производство и внедрить экологичные технологии при господдержке бизнеса.

Второй фронт дискуссии развернулся в экономическом лагере. «Ақ жол» провела в Актобе Форум бизнес-стартапов, собравший молодых предпринимателей, представителей IT-сферы и банковского сектора. Председатель партии Дания Еспаева представила блок программы по поддержке малого и среднего бизнеса.

Предложения «Ақ жола» раскритиковала партия Respublica. На встрече с коллективом птицефабрики «Кызылжар-Кус KZ» в Павлодаре кандидат Махамбет Хасенов назвал рискованной идею отмены регулирования цен на социально значимые продукты, настаивая, что сначала нужно укрепить отечественное производство и доходы граждан. Ответ не заставил себя ждать. Представитель «Ақ жола» Юрий Ли в ответ разъяснил положения программы по налогообложению отдельных категорий граждан.

Показательно, что именно «Ақ жол» и Respublica сталкиваются в дискуссии чаще остальных. Обе партии претендуют на одну и ту же аудиторию.

Что объединяет разные повестки

Несмотря на различие тем — от заводских цехов и цифровизации до экологии и социальной защиты, — партии в этот день фактически отвечали на один общественный запрос: сделать перемены ощутимыми. Для одних это эффективное государственное управление и развитие промышленности, для других — социальная защита, поддержка села, экологическая безопасность или расширение возможностей для бизнеса.