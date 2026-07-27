Первые публичные дискуссии между политическими партиями начались в Казахстане

В конце первой недели агитационной кампании партии переходят от презентации своих программ к более активной борьбе за внимание избирателей. Предвыборная кампания приобретает более динамичный и содержательный характер. Подробный обзор партий в материале агентства Kazinform.

Важной политической темой страны сейчас является подготовка к выборам в Курултай, запланированным на 23 августа 2026 года. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

Нынешняя предвыборная кампания, стартовавшая 23 июля, уже с первых дней заметно отличается от предыдущих. Если прежде агитационный период нередко ограничивался преимущественно официальными встречами и презентацией программ, то сегодня партии активно осваивают социальные сети, используют нестандартные публичные форматы и вступают в открытую полемику с конкурентами.

Партия «Әділет» провела серию публичных мероприятий. После встреч с предпринимателями, аграриями и представителями различных сфер в Туркестане партия организовала вечерний Open Air с концертной программой и дрон-шоу. В ходе мероприятий также были озвучены вопросы, касающиеся сферы физической культуры и спорта. Основными событиями дня стали встречи с жителями и вечерняя публичная программа.

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП) сосредоточилась на экспертной дискуссии, открыто раскритиковав программы своих конкурентов. На круглом столе представители партии подвергли критике отдельные положения программ ряда партий, а также высказались относительно привлечения блогеров и представителей шоу-бизнеса в партийные списки. Кроме того, партия провела республиканскую спортивную акцию со скандинавской ходьбой.

Партия зеленых «Байтақ» продолжает выстраивать кампанию вокруг экологической повестки. Помимо марафона, партия инициировала экспертную площадку, посвященную развитию особо охраняемых природных территорий, сохранению биоразнообразия и совершенствованию природоохранного законодательства, подчеркнув тем самым приверженность своей профильной тематике.

Народная партия Казахстана (НПК) в ходе встреч с трудовыми коллективами выступила с критикой отдельных предложений конкурентов. В частности, представители партии высказались против инициатив по отмене государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, а также подвергли критике отдельные положения программы ОСДП в сфере социальной политики.

Партия «Ауыл» продолжает делать ставку на традиционные ценности и прямой диалог с населением. После открытия республиканского штаба партия начала устанавливать брендированные юрты в регионах. При этом представители партии активно используют прямые эфиры в социальных сетях, где не только отвечают на вопросы граждан, но и открыто полемизируют с конкурентами, критикуя составы партийных списков и их кадровую политику.

Одним из наиболее заметных элементов третьего дня кампании стала взаимная дискуссия между партиями «Ақ жол» и Respublica. Представители «Ақ жол» поставили под сомнение соответствие отдельных тезисов программы Respublica действиям ее представителей, указывая на противоречия между декларируемыми принципами и публичным образом отдельных членов партии.

В ответ Respublica подвергла критике предложения «Ақ жол» в сфере промышленной политики, назвав их недостаточно проработанными и содержащими коррупционные риски, одновременно представив собственное видение развития отечественного производства. Таким образом, именно между этими двумя партиями на данный момент сформировалась наиболее заметная публичная программная дискуссия.

Промежуточные итоги агитационной кампании свидетельствуют о переходе выборов в более динамичную фазу. Партии все активнее используют нестандартные форматы коммуникации, стремятся сформировать узнаваемый политический образ и вступают в содержательную дискуссию с конкурентами, что делает предвыборную кампанию более насыщенной и конкурентной.

На минувшей неделе к 76 аккредитованным международным наблюдателям на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан добавилось еще 10. В их числе представители Индии, Индонезии, Малайзии и Узбекистана. Таким образом, общее число аккредитованных международных наблюдателей составило 86 человек.

Ранее был определен порядок партий в бюллетене на выборах депутатов Курултая.

1 июля Центральная избирательная комиссия утвердила список политических партий, допущенных к участию в выборах депутатов Курултая. В него вошли семь партий: Respublica, ОСДП «Ак жол»,НПК, «Байтақ», «Әділет», «Ауыл».

ЦИК РК зарегистрировал партийные списки всех семи политических партий, допущенных к выборам в Курултай. На 145 депутатских мест претендуют 545 кандидатов.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.