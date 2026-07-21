ЦИК аккредитовал еще 10 международных наблюдателей на выборы депутатов Курултая
Центральная избирательная комиссия аккредитовала еще десять международных наблюдателей на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.
На заседании Центральной избирательной комиссии заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман сообщил о поступлении документов для аккредитации очередной группы международных наблюдателей.
— В их числе — представители Индии, Индонезии, Малайзии и Узбекистана. После рассмотрения документов, поступивших от Министерства иностранных дел, Центральная избирательная комиссия подготовила проект постановления об их аккредитации, — сообщил Мухтар Ерман.
По его словам, работа по аккредитации международных наблюдателей продолжается.
— С учетом принятого сегодня решения общее число аккредитованных международных наблюдателей составит 86 человек, — сказал заместитель председателя ЦИК.
До сегодняшнего заседания ЦИК аккредитовал 76 международных наблюдателей.
На данный момент ЦИК уже зарегистрировал списки кандидатов от 6 партий: «Әділет», «Байтақ», НПК, «Ак жол», ОСДП, Respublica.
Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК уже утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах. Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.