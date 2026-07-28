Казахстан полностью покроет потребность в электроэнергии с начала 2027 года

В Казахстане к концу 2027 года планируют обеспечить профицит электроэнергии в объеме 1,3 млрд кВт·ч по итогам реализации национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов на заседании Правительства.

— В 2026 году в рамках Национального проекта планируется ввести 2 418 МВт мощностей. В 2027 году планируется ввести порядка 825 МВт мощности, в том числе пять ГТУ на Жамбылской ГРЭС мощностью 210 МВт и ПГУ на ТОО «МАЭК» мощностью 160 МВт, — сообщил министр.

По его словам, это позволит уже с начала 2027 года полностью покрыть потребность экономики в электроэнергии, а к концу 2027 года обеспечить профицит в объеме порядка 1,3 млрд кВт·ч.

Также в 2028–2029 годах планируется ввести еще 4 000 МВт мощностей.

— Таким образом, уже в 2029 году ожидается стабильный профицит в энергосистеме Казахстана с учетом необходимого резерва мощности в размере 20 процентов, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны, — подчеркнул Аккенженов.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Казахстане в рамках МЭКС планируют снизить уровень износа электрических сетей до 62%, а тепловых сетей — до 48%.