Ускорить заключение офтейк-контрактов в рамках МЭКС поручил Бектенов

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до 1 сентября ускорить работу по заключению потенциальных офтейк-контрактов на создание новых и расширение действующих производств в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании Правительства глава Кабмина отметил, что одним из приоритетных направлений реализации нацпроекта является поддержка отечественных товаропроизводителей.

В рамках этой работы Министерству промышленности и строительства поручено в двухнедельный срок обеспечить наполнение реестра товаропроизводителей кодами архитектурно-градостроительного и строительного каталога, востребованными при реализации нацпроекта.

— Кроме того, до 1 сентября текущего года совместно с заинтересованными государственными органами ускорить работу по заключению потенциальных офтейк-контрактов на создание новых и расширение действующих производств. Этот вопрос неоднократно обсуждался в Правительстве, но до сих пор окончательно не решен. Министерству промышленности и строительства усилить контроль и координацию в указанных вопросах, — отметил Олжас Бектенов.

Фото: Правительство РК

Также Премьер-министр поручил Министерствам промышленности и строительства и энергетики ускорить внедрение единой цифровой платформы Smart Turmys.

— Наряду с этим необходимо до 1 сентября текущего года принять единые стандарты к приборам учета коммунальных ресурсов и программному обеспечению с разделением на группы потребителей, — поручил Премьер-министр.

Ранее сообщалось, что единую платформу коммунальных услуг Smart Turmys запустят до конца года в Казахстане.