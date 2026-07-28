KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Ускорить заключение офтейк-контрактов в рамках МЭКС поручил Бектенов

    Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до 1 сентября ускорить работу по заключению потенциальных офтейк-контрактов на создание новых и расширение действующих производств в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ускорить заключение офтейк-контрактов в рамках МЭКС поручил Бектенов
    Фото: проектный офис МЭКС

    На заседании Правительства глава Кабмина отметил, что одним из приоритетных направлений реализации нацпроекта является поддержка отечественных товаропроизводителей.

    В рамках этой работы Министерству промышленности и строительства поручено в двухнедельный срок обеспечить наполнение реестра товаропроизводителей кодами архитектурно-градостроительного и строительного каталога, востребованными при реализации нацпроекта.

    — Кроме того, до 1 сентября текущего года совместно с заинтересованными государственными органами ускорить работу по заключению потенциальных офтейк-контрактов на создание новых и расширение действующих производств. Этот вопрос неоднократно обсуждался в Правительстве, но до сих пор окончательно не решен. Министерству промышленности и строительства усилить контроль и координацию в указанных вопросах, — отметил Олжас Бектенов.

    Олжас Бектенов
    Фото: Правительство РК

    Также Премьер-министр поручил Министерствам промышленности и строительства и энергетики ускорить внедрение единой цифровой платформы Smart Turmys.

    — Наряду с этим необходимо до 1 сентября текущего года принять единые стандарты к приборам учета коммунальных ресурсов и программному обеспечению с разделением на группы потребителей, — поручил Премьер-министр.

    Ранее сообщалось, что единую платформу коммунальных услуг Smart Turmys запустят до конца года в Казахстане.

    Реконструкция Правительство РК Реформы ЖКХ Регионы Казахстана Нацпроекты Олжас Бектенов МЭКС
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор