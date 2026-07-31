Лучшие команды мира по PUBG начали битву за $1 млн в Астане на Играх будущего

В рамках международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего — 2026» стартовали соревнования по дисциплине Battle Royale — PUBG: BATTLEGROUNDS, передает корреспондент агентства Kazinform.

За победу и призовой фонд в размере 1 млн долларов борются 16 сильнейших команд мира, представляющих ведущие киберспортивные организации.

В числе участников — 17 Gaming, Anyone’s Legend, DIGA Esports, DN SOOPers, FULL SENSE, GAM The Expendables, Geekay Esports, JD Gaming, Made in Thailand, R8 Esports, Shadow Esports, T1, Team Falcons, Team Vitality, Twisted Minds и Virtus.pro.

Фото: Phygital International

Турнир продлится три соревновательных дня, по итогам которых определится чемпион дисциплины.

Напомним, 29 июля в Астане на площадке «Барыс Арена» прошла церемония открытия международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего — 2026».

Ранее в рамках Игр будущего — 2026 в Астане стартовал турнир по Dota 2. Представитель команды Rune Eaters Мади Отегенов (Shympowered) в эксклюзивном интервью корреспонденту BAQ.KZ рассказал о подготовке команды, целях на турнир и главных соперниках.