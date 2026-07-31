Дастан Сатпаев стал героем сатирического мультфильма в Великобритании

Художник-карикатурист Хамид Сахари, на чей аккаунт в Instagram подписано 7,7 млн человек, посвятил свою свежую работу в жанре анимации казахстанскому футболисту Дастану Сатпаеву, передает корреспондент агентства Kazinform.

Хамид Сахари создает анимационные короткометражные сатирические истории на тему мирового футбола.

По сюжету видео о Сатпаеве новый главный тренер «Челси» испанец Хаби Алонсо рассчитывает на возрастных футболистов, которые изображены карикатуристом с тросточками и с выпавшими зубами, их руки дрожат из-за возраста.

На это зрелище со смехом смотрят специалисты, представляющие клубы-конкуренты «Челси» по Английской Премьер-лиге — «Тоттэнхэм Хотспур», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». При этом, Хаби Алонсо дразнят вставной челюстью. В ответ на ситуацию Хаби нажимает на красную кнопку лифта, и из открывшихся дверей появляется молодой и мускулистый Дастан Сатпаев под 36 номером. Мгновенно смех представителей клубов АПЛ прекращается. Сатпаев в мультфильме с бешеной скоростью носится по футбольному полю. В финале видео Сатпаев одной рукой жмет штангу, на которой сидит улыбающийся Алонсо. Представители клубов-конкурентов раскрыли рты от удивления, а Сатпаев в футболке «Челси» на фоне большого флага Казахстана показывает на свой игровой номер.

Казахстанцы отреагировали на такой мультфильм комментариями с флагами страны и огоньками, выразив восхищение автору видео и назвав Дастана Сатпаева гордостью страны.

Официальный аккаунт сборной Казахстана по футболу также отметился комментарием, написав: «Наш золотой мальчик».

Напомним, что в первом матче за «Челси» — товарищеской игре против австралийского клуба, Дастан Сатпаев забил гол. Его игрой восхитились болельщики со всего мира, также посмотреть матч с его участием в Австралию приехала большая группа болельщиков из Казахстана.

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо заявил, что пока не определился с будущим Сатпаева в команде. Следующий товарищеский матч «Челси» проведет 1 августа против «Тоттэнхэм Хотспур».