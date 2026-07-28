Дастан Сатпаев забил первый гол за «Челси»

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев отличился дебютным голом в составе лондонского «Челси» во время товарищеского матча против австралийского клуба «Вестерн Сидней Уондерерс», передает корреспондент агентства Kazinform.

17-летний форвард впервые вышел в стартовом составе «синих» по решению главного тренера команды Хаби Алонсо. Уже на седьмой минуте встречи Сатпаев поразил ворота соперника, открыв счет своим голам за английский клуб.

Матч проходит на стадионе «Аккор» в Сиднее в рамках предсезонного турне «Челси» по Австралии.

Напомним, Дастан Сатпаев присоединится к «Челси» на постоянной основе после достижения совершеннолетия. Ранее казахстанский нападающий был включен в состав лондонской команды на предсезонный учебно-тренировочный сбор в Австралии.

Ранее стало известно, что после австралийской части сборов лондонский клуб отправится в турне по Азии, где проведет игры против «Ювентуса» (5 августа в Гонконге), «Милана» (8 августа в Индонезии) и «Джохор Дарул Тазим» (9 августа в Малайзии).