«Челси» взял Дастана Сатпаева на учебно-тренировочные сборы в Австралию

Лондонский футбольный клуб «Челси» обнародовал состав команды на первый в новом сезоне выездной учебно-тренировочный сбор, передает корреспондент агентства Kazinform.

По решению тренерского штаба во главе с испанским специалистом чемпионом мира Хаби Алонсо в официальный список команды на сбор в Австралии вошли 27 футболистов. Среди них в числе нападающих — новобранец «Челси» из Казахстана Дастан Сатпаев. Его конкурентами по позиции на сборах будут Коул Палмер, Джейми Гиттенс, Эстевао Виллиан, Райан Кавума-МакКуин, Мадхи Николь-Язули, Жуан Педро и Лиам Делап.

Фото: ФК «Челси»

В Австралии в рамках летнего предсезонного турне 2026 года «Челси» 28 июля сыграет против местного клуба «Вестерн Сидней Уондерерс», 1 августа также в Сиднее состоится товарищеская игра против «Тоттенхэм Хотспур».

После австралийской части сборов лондонский клуб отправится в турне по Азии, где проведет игры против «Ювентуса» (5 августа в Гонконге), «Милана» (8 августа в Индонезии) и «Джохор Дарул Тазим» (9 августа в Малайзии).

Включение Дастана Сатпаев в состав команды на сбор в Австралию означает, что казахстанец может остаться в составе «Челси», если хорошо проявит себя в предстоящих товарищеских матчах.

До выезда в Австралию «Челси» провел сбор в Лондоне и провел в закрытом режиме два товарищеских матча. Сатпаев, по данным инсайдеров, в обоих играх выходил на замену во втором тайме.

Ранее стало известно, кто заменил Сатпаева в его родном клубе «Кайрат».