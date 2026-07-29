Токаев: «Игры будущего» станут «золотым мостом» единства и дружбы

— Сегодня в нашей любимой столице проводится уникальное по своей сути мероприятие. Это сплав спорта и интеллекта и в то же время состязание между физической силой и интеллектуальным потенциалом. И, как выяснилось, одно другому вовсе не противоречит, а, напротив, взаимно дополняет. В этом глубокий философский смысл предстоящих поединков. Всемирные игры олицетворяют собой гармоничное, мирное будущее всего человечества. Казахстан вместе со всем международным сообществом выступает за мир, безопасность, справедливость и развитие, — сказал Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, «Игры будущего», объединившие энергию спорта, мощь интеллекта и потенциал цифровой эпохи, отвечают современным вызовам и основаны на разумном балансе между физическим и виртуальным мирами.

— Сегодня на этой арене присутствуют в основном молодые люди. Ваши знания, талант, упорный труд и решительность — это крепкая, нерушимая основа завтрашнего будущего. Дорога, ведущая к новым высотам прогресса, будет нелегкой. Тем не менее, дорогу может осилить только тот, кто идет по ней. Но путешествия становятся легче, когда участвуешь в них бок о бок вместе с единомышленниками и надежными друзьями. Каждый из участников Игр прошел серьезную подготовку и заслуженно представляет свою команду. Уверен, в ходе состязаний вы проявите свои лучшие качества, обретете новых друзей и вместе наметите много перспективных проектов, — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что основная миссия «Игр будущего» — по-настоящему сплотить людей и вдохновлять их на новые свершения.