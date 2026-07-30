Казахстанский фильм отобран на кинофестиваль класса «А» в Испании

Фильм «Mūğalım» вошел в конкурсную программу «New Directors» 74 международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне — одного из старейших и престижных кинофестивалей мира, который пройдет в Испании с 18 по 26 сентября, передает корреспондент агентства Kazinform.

«New Directors» — одна из ключевых секций фестиваля в Испании, ориентированная на открытие и продвижение перспективных авторов со всего мира, представляющих свои первые или вторые полнометражные работы.

Картина, снятая по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан и при поддержке Государственного центра поддержки национального кино, рассказывает об учителе музыки, живущем в небольшом городе Балхаш, который мечтает уехать в большой город. Получив эту возможность, ему предстоит решить, что важнее — искусство в нем или он в искусстве.

Фильм является дебютной работой Аяны Нурдиновой. Важно подчеркнуть, что «Mūğalım» стал первым казахстанским фильмом в истории фестиваля, снятым женщиной-режиссером.

Отметим, за более чем 70 лет своей истории Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне стал одной из самых престижных мировых киноплощадок. Здесь состоялись мировая премьера фильма Альфреда Хичкока «К северу через северо-запад» и европейская премьера «Звездных войн» Джорджа Лукаса.

Фестиваль сыграл важную роль в карьере таких режиссеров, как Роман Полански, Пон Джун Хо, Фрэнсис Форд Коппола и Педро Альмодовар. Кроме того, секция «New Directors» открыла миру оскароносного южнокорейского режиссера Пон Джун Хо.

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