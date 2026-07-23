Вечер документального кино: в Петропавловске прошел кинолекторий «От хроники к будущему»

Масштабный просветительский проект, приуроченный к 30-летию ТРК Президента, достиг северных регионов страны. В течение двух дней на большом экране демонстрировались документальные фильмы, повествующие о судьбах простых людей, верности своему труду, гражданской ответственности и судьбоносных вехах в истории государства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кинолекторий в Петропавловске собрал большую аудиторию. Авторские фильмы Центра документального кино ТРК Президента охватывают ключевые этапы истории страны, вопросы, вызывающие общественный интерес, судьбы людей, внесших вклад в развитие государства. Эти работы дают зрителям возможность взглянуть на прошлое под новым углом и осмыслить его значение для настоящего.

По мнению исполняющей обязанности руководителя Управления культуры, развития языков и архивного дела Северо-Казахстанской области Динары Беркуталимовой, для региона принимать республиканскую неделю документального кино — большая честь.

— Этот проект важен для казахстанцев: он знакомит аудиторию с историей, культурой и современными достижениями страны, помогает беречь историческую память и укреплять патриотические ценности. Телерадиокомплекс Президента — уникальный творческий центр, ведущий летопись Независимого Казахстана и сохраняющий ключевые события для будущих поколений. Зрителям остается пожелать ярких впечатлений от встреч с документальным кино, — отметила она, открывая кинолекторий.

Фото: акимат СКО

Вниманию жителей Петропавловска были представлены картины «Қуатты серіктес», «Человек с острова Кулалы», «Travel Kazakhstan» и «Апорт». Документалистика позволяет увидеть знакомые места и судьбы, узнать себя в героях, а на события посмотрели глазами очевидцев через их интервью. Оно делает историю ближе и понятнее, превращая экран в живой разговор общества с самим собой.

Фильм «Қуатты серіктес» посвящен официальному визиту Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Японию в декабре 2025 года и поступательному развитию стратегического партнерства между двумя государствами. Картина раскрывает детали казахстанской дипломатии изнутри — ее стиль, тонкость и последовательность, которые сегодня признаны одними из лучших в мире. Визит Президента Касым Жомарта Токаева в Японию показан как часть этой школы, где личный опыт и профессионализм Главы государства становятся основой доверия и поступательного развития стратегического партнерства. Картина демонстрирует, что дипломатия Казахстана — это не только протокол и договоренности, но и искусство вести диалог, укреплять позиции страны на мировой арене и превращать внешнюю политику в реальный ресурс для экономики, науки и технологий.

Особенный интерес публики вызвал фильм «Апорт». С ароматом этих яблок, наверное, у каждого казахстанца связаны свои культурные смыслы. Вот и Айтбек Еслямбекулы, житель Петропавловска и выпускник Казахского института физической культуры в Алматы, поделился историей своей молодости.

— Неповторимый вкус апорта я помню до сих пор. В девяностые годы, когда мы учились, этот фрукт в отдельные дни буквально заменял нам полноценную еду. Мы бегали кросс вдоль арыка по направлению к горам. На обратном пути останавливались в саду, наполняли рюкзаки благоухающими яблоками и возвращались назад. Позже, когда мне довелось побывать в Алматы, я увидел, что того сада больше не существует, и меня охватила глубокая печаль. Апорт — это ведь наша истинная гордость. Сегодня из фильма я узнал, что на пути к его возрождению проводится колоссальная работа, и у меня на душе стало легче. Поддержка Президента Касым Жомарта Токаева в возрождении апорта придала этому процессу государственный масштаб и обеспечила системный подход к сохранению символа национальной культуры, — поделился своими впечатлениями от просмотра Айтбек Еслямбекулы.

В киноленте обнародованы ранее не известная широкой общественности фактология, касающаяся истории апорта. Начиная с 1900 года, знаменитое алматинское яблоко 6 раз удостаивалось высочайших оценок на престижных международных выставках.

Фото: акимат СКО

В 1970 году в Казахстане произрастало свыше 3 млн 850 тыс. деревьев апорта, при этом 3 млн из них находились на территории Алматинской области. Однако к 1984 году их численность сократилась всего до 1 млн 400 тыс. корней. С целью спасения и разведения апорта, оказавшегося на грани полного исчезновения, была принята комплексная Дорожная карта на 2025–2028 годы, которая в настоящее время поэтапно претворяется в жизнь.

Документальный фильм о легендарной личности Петре Лупенкове — «Человек с острова Кулалы» — особый пункт программы кинолектория. Картина, рассказывающая о жизни и работе начальника гидрометеорологической станции на удаленном острове в Каспийском море, настолько красива в художественном плане, что всегда вызывает в зрительском зале настоящий восторг.

Петропавловцы стремились узнать больше о процессе создания картины, творческих решениях, технических деталях. На их вопросы ответили старший редактор Центра документальных фильмов ТРК Президента РК, автор сценариев Эльмира Ишмухаметова и режиссер Бахтияр Канафин.

Фото: акимат СКО

— Зачастую зрителей больше всего интересует то, что осталось за кадром. Регулярно звучат вопросы: «Как именно проходили съемки, насколько сложно было завоевать доверие персонажей?». Для меня лично бесценной работой является фильм «Человек с острова Кулалы». Через человеческую судьбу главного героя мы стремились передать саму суть и ценности нашей страны, показать путь преодоления невзгод и искреннюю любовь людей к своему делу. А когда зрители спрашивают: «Где еще можно посмотреть этот фильм?» — это и есть для нас самая высокая и объективная оценка, — отметила Эльмира Ишмухаметова.

Напомним, республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» ранее уже успел пройти в Астане, а также в южных, западных и восточных регионах страны. Теперь географию проекта дополнят города Костанай, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Талдыкорган и Конаев. Финальный же показ будет организован 25 сентября в Алматы.