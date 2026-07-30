После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения

Институт Евразийской интеграции в целях изучения электоральных предпочтений и политического поведения казахстанцев перед выборами в Курултай с 16 по 26 июля 2026 года провел второе социологическое исследование методом массового опроса граждан (face-to-face) в 17 областях Казахстана и городах Астана, Алматы, Шымкент, передает Kazinform.

Общий размер выборочной совокупности по всем регионам составил 4 000 респондентов.

В рамках данного исследования был продолжен замер текущих рейтингов политических партий и потенциальной явки избирателей. Также проведен анализ изменений с момента предыдущего опроса, проведенного 3–13 июля и опубликованного 15 июля.

Так, лидерство продолжает удерживать партия «Әділет», чей электоральный рейтинг вырос до 65,1%. Затем, на втором месте, следует партия «Ауыл», ее готовы поддержать 5,9% респондентов.

Далее произошли изменения в электоральном рейтинге.

На третье место с небольшим преимуществом вырвалась партия «Ақ жол» (4,7%), обогнав своего прямого конкурента — партию «Respublica» (4,6%).

Такая же смена электоральных позиций произошла с Общенациональной социал-демократической партией (4,2%), которая смогла обойти на текущем этапе электоральной гонки Народную партию Казахстана (4,1%), правда тоже с небольшим преимуществом.

Если все партии в той или иной мере наращивают свои позиции, завоевывают симпатии избирателей, то у партии зеленых «Байтақ» обратная ситуация — ее рейтинг снизился до абсолютного антирекорда — 0,5%.

При этом, наблюдается снижение желающих проголосовать «Против всех» — до 2,5%.

Доля пока сомневающихся в своем выборе тоже неуклонно снижается — с 14,2% до 8,4%.

Таким образом, новые социологические данные фиксируют определенный рост рейтингов партий, что может быть связано с увеличением их публичной активности в рамках старта официальной агитационной кампании (опрос проводился 16–26 июля).

Что касается потенциальной явки, то здесь тоже демонстрируется рост.

На прямой вопрос о предположительном участии в выборах в Курултай 73,2% опрошенных подтвердили свое участие в голосовании, ответив, что готовы сделать свой выбор и 23 августа прийти на участки. При этом 13,2% не выразили желания воспользоваться своим избирательным правом и примерно столько же — 13,6% опрошенных граждан — пока еще сомневаются и затруднились ответить.

Соответственно, в целом наблюдается рост вовлеченности казахстанцев в электоральный процесс, поскольку повестка выборов в Курултай доминирует в информационном пространстве.

Наиболее популярным мотивом желания участвовать в выборах в Курултай респонденты отметили чувство гражданского долга (54,2%). Также, по мнению 45,8% участников опроса, выборы как явление способствуют наиболее правильному отбору кандидатов, так как граждане предпочитают избирать те партии, которые в полной мере представляет их интересы.

Также следует отметить высокую долю положительных ответов на вопрос о знании респондентами предвыборных программ политических партий, которая составляет 64,3%. Однако из этой доли программы партий на постоянной основе рассматривают 19,3% опрошенных, в то время как у остальных 45% данное явление по большей степени зависит от того, будет ли содержание предвыборных программ находиться в информационном поле респондента.

Таким образом, можно предположить, что во многом электоральные успехи партий будут зависеть от эффективности их агитационных действий и выстраивания продуктивных коммуникаций с избирателями.

Выборка является репрезентативной по выделенным параметрам (область, место жительства (город/село), пол, возраст, этническая принадлежность), которые приближены к соответствующим пропорциям социально-демографического состава населения старше 18 лет (согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан на апрель 2026 года). Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% не превышает ±1,54%.

Институт евразийской интеграции публикует данные с письменного уведомления ЦИК №ОСК-11-07/ЗТ-С-30 от 3 июля 2026 года.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов. Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.