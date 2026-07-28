Бектенов поручил завершить ремонтные кампании в рамках МЭКС до конца года

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил завершить до конца текущего года все запланированные ремонтные кампании в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС), передает корреспондент агентства Kazinform.

Он напомнил, что реализация национального проекта находится на личном контроле Главы государства. Вся необходимая нормативная база уже принята, определены различные механизмы финансирования инвестиционных проектов, а в регионах запущены масштабные ремонтные кампании.

По словам Олжаса Бектенова, для своевременного достижения установленных целевых показателей необходимо не только сохранить, но и нарастить темпы модернизации инфраструктуры. В этой связи Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами поручено обеспечить эффективное освоение инвестиционных средств, направляемых на реализацию нацпроекта.

— Одним из ключевых вопросов является своевременное заключение договоров и получение финансирования в регионах. Поручаю акиматам регионов в двухнедельный срок принять соответствующие меры по проектам, реализуемым в текущем году. Совместно с министерствами промышленности и строительства, энергетики, национальной экономики до конца года обеспечить завершение всех запланированных ремонтных кампаний. Акимы областей несут за это персональную ответственность, — сказал Премьер-министр.

Кроме того, Премьер-министр поручил Министерству промышленности и строительства ускорить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации инфраструктурных проектов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в рамках МЭКС отремонтируют более 15 тыс. км электрических сетей.