KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Бектенов поручил завершить ремонтные кампании в рамках МЭКС до конца года

    Премьер-министр Олжас Бектенов поручил завершить до конца текущего года все запланированные ремонтные кампании в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» (МЭКС), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Премьер-министр
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Он напомнил, что реализация национального проекта находится на личном контроле Главы государства. Вся необходимая нормативная база уже принята, определены различные механизмы финансирования инвестиционных проектов, а в регионах запущены масштабные ремонтные кампании.

    По словам Олжаса Бектенова, для своевременного достижения установленных целевых показателей необходимо не только сохранить, но и нарастить темпы модернизации инфраструктуры. В этой связи Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами поручено обеспечить эффективное освоение инвестиционных средств, направляемых на реализацию нацпроекта.

    — Одним из ключевых вопросов является своевременное заключение договоров и получение финансирования в регионах. Поручаю акиматам регионов в двухнедельный срок принять соответствующие меры по проектам, реализуемым в текущем году. Совместно с министерствами промышленности и строительства, энергетики, национальной экономики до конца года обеспечить завершение всех запланированных ремонтных кампаний. Акимы областей несут за это персональную ответственность, — сказал Премьер-министр.

    Кроме того, Премьер-министр поручил Министерству промышленности и строительства ускорить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации инфраструктурных проектов.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане в рамках МЭКС отремонтируют более 15 тыс. км электрических сетей.

    Реконструкция Ремонт Правительство РК Реформы ЖКХ Нацпроекты Олжас Бектенов Премьер-министр РК МЭКС
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор