В Жонгар-Алатауском нацпарке обнаружили новые петроглифы и древнее послание

В государственном национальном природном парке «Жонгар-Алатау» обнаружены новые группы петроглифов, курганы и сакральные объекты, многие из которых ранее не были зарегистрированы ни в одном государственном реестре. Находки стали результатом первого этапа масштабного научного исследования, рассчитанного на пять лет. Его итогом должна стать первая комплексная база археологических, исторических, сакральных и природных объектов, расположенных на территории парка. Подробнее об исследовании корреспонденту Kazinform рассказала руководитель отдела науки ГНПП «Жонгар-Алатау» Жанар Нургожанова.

В Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке началась реализация научной темы «Комплексное исследование петроглифов, курганов и священных мест, считающихся археологическими, историческими и сакральными объектами в системе охраны природы Жонгар-Алатауского ГНПП». Исследование рассчитано на 2026-2030 годы и охватит все филиалы национального парка.

Научными руководителями проекта являются историк-краевед Кажет Андас, кандидат географических наук, доцент кафедры естественных наук Жетысуского университета имени Ильяса Жансугурова Еркин Токпанов и директор КГУ «Центр по охране историко-культурного наследия области Жетысу» Галымжан Оспанов. В исследовательскую группу также входят руководитель отдела науки Жанар Нургожанова, заведующая музеем Айдана Шатырбаева и инженер охраны леса Руслан Нургожанов.

Фото: Руслан Нургожанов

По словам Жанар Нургожановой, 2026 год стал первым этапом большой исследовательской работы. В этом сезоне ученые сосредоточились на территории Сарканского филиала национального парка.

— Первый год исследований посвящен Сарканскому филиалу. Согласно программе мы обследовали территорию Алакольского, Тополевского и Аманбоктерского лесничеств. Перед началом полевых работ проводили встречи с местными жителями в селах, расположенных рядом с территорией парка. Мы раздали около 300 информационных листовок и провели интервью, потому что устные свидетельства жителей помогают находить объекты, которые ранее нигде не были описаны, — рассказала Жанар Нургожанова.

Фото: Руслан Нургожанов

После сбора информации специалисты приступили к полевым экспедициям. Именно во время обследования территории исследователям удалось обнаружить новые объекты археологического наследия.

— Мы выявили несколько местонахождений петроглифов и курганов. Все объекты были зафиксированы по научной методике: определены GPS-координаты, выполнены фото- и видеофиксация, проведены измерения, составлены первичные описания. Позже вместе с научными руководителями мы повторно посетили найденные точки, и во время этих выездов удалось обнаружить еще несколько новых объектов, — отметила собеседница.

Фото: Руслан Нургожанов

По ее словам, особый интерес представляют найденные группы наскальных рисунков. На петроглифах уже различимы изображения танцующего человека, лошадей, собак, предположительно волков, оленей, снежного барса и горных козлов. Однако окончательные выводы ученые смогут сделать только после детального изучения изображений.

Исследователи также обнаружили несколько групп курганов. Предварительно специалисты предполагают, что часть из них может относиться к сакскому периоду, а некоторые — к эпохе бронзы. Однако эти выводы пока остаются предварительными.

— Сейчас говорить о точной датировке рано. Все материалы проходят камеральную обработку. Необходимо определить период создания петроглифов, установить возраст курганов, провести детальные измерения и научный анализ. Только после этого можно будет представить окончательные результаты исследования, — пояснила Жанар Нургожанова.

Фото: Руслан Нургожанов

Особый интерес для исследователей представляет еще одна находка — древнее захоронение с каменной плитой, на которой сохранилась надпись. По предварительным данным, текст выполнен чагатайским письмом — письменностью, которая широко использовалась в Центральной Азии и на территории современного Казахстана до второй половины XIX века.

— Мы сейчас ищем специалиста, который сможет прочитать эту надпись. Предварительно нам сообщили, что она выполнена чагатайским письмом. Если это подтвердится, то можно будет более точно определить время захоронения. Пока мы лишь предполагаем, что могиле может быть около 150–200 лет, но окончательные выводы делать рано — сначала необходимо расшифровать текст, — рассказала Жанар Нургожанова.

Фото: Руслан Нургожанов

Помимо археологических памятников, ученые изучают сакральные объекты. Одним из них является хорошо известный местным жителям Аулиетас — большой камень в охранной зоне выше села Екіаша Сарканского района. Сегодня это место входит в один из этнографических туристических маршрутов национального парка, однако оно до сих пор не включено в государственный список памятников истории и культуры.

По словам Жанар Нургожановой, исследователям предстоит собрать исторические сведения об этом месте, записать рассказы местных жителей, изучить легенды и архивные материалы, чтобы установить происхождение объекта и его историческую ценность.

При этом рамки научной темы значительно шире археологии.

— Мы разделили все объекты исследования на две большие группы. Первая — археологические, исторические и сакральные объекты. Вторая — природные. Мы хотим изучить происхождение названий рек, озер, урочищ, горных участков, собрать сведения об уникальных природных объектах, которые могут иметь научную ценность и нуждаться в дополнительной охране, — объяснила она.

Фото: Руслан Нургожанов

Одной из новых точек исследований стало урочище Еременды, расположенное в буферной зоне Сарканского филиала.

— Здесь нам удалось обнаружить сразу две группы хорошо сохранившихся петроглифов. К сожалению, поскольку место относительно доступно, уже заметны следы вандализма. Все координаты зафиксированы, проведена фотофиксация, однако впереди еще большая работа по описанию и изучению этих памятников, — сообщила Жанар Нургожанова.

Фото: Руслан Нургожанов

Отдельно она отметила вклад инженера охраны леса Руслана Нургожанова.

— Многие из этих объектов впервые обнаружил именно Руслан Нургожанов. Он постоянно работает на территории парка, хорошо знает местность и нередко первым находит подобные объекты. После этого к работе подключается уже вся научная группа, которая проводит комплексное исследование, — подчеркнула руководитель отдела науки.

Фото: Кажет Андас

Впереди исследователей ожидает еще несколько этапов работы. В 2027 году специалисты продолжат изучение территории Сарканского филиала, затем перейдут к Лепсинскому филиалу, а в 2028-2029 годах обследуют Алакольский филиал национального парка.

Заключительный этап проекта, запланированный на 2030 год, будет посвящен анализу всех собранных материалов и подготовке итоговых научных выводов.

Фото: Руслан Нургожанов

Как отмечает Жанар Нургожанова, главная задача исследования — выявить новые объекты, провести их научное описание, сохранить сведения о них для будущих поколений и создать основу для дальнейшей охраны историко-культурного наследия Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка.

Ранее сообщалось, что в Абайском районе Карагандинской области археологи в одном кургане нашли захоронения из двух исторических эпох, разделенных многими столетиями.

Фото: Руслан Нургожанов