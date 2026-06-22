Тайны двух цивилизаций скрывал древний курган под Карагандой

В Абайском районе Карагандинской области археологи в одном кургане нашли захоронения из двух исторических эпох, разделённых многими столетиями, передает Kazinform.

Как сообщили в акимате Карагандинской области, погребения обнаружили во время исследований на могильнике Кулайгыр-1 возле села Кулайгыр. Работы проводились по заказу Центра по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области.

Фото: акимат Карагандинской области

Исследованный объект представляет собой круглый курган диаметром около 10 метров и высотой до 40 сантиметров. После снятия верхнего слоя грунта археологи обнаружили кольцевую ограду из каменных плит, уложенных в три-четыре ряда. Внутри ограды находилась каменная насыпь.

Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области

В центральной части кургана исследователи нашли захоронение раннего железного века, относящееся к Тасмолинской культуре. Погребение было совершено по обряду ингумации: умерший лежал на спине и был ориентирован по линии северо-запад — юго-восток. Среди находок — бронзовое зеркало, деталь пояса и человеческий скелет.

Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области

Однако главная сенсация ожидала археологов глубже. Под каменной насыпью они обнаружили более древнее захоронение Нуринской культуры эпохи средней бронзы, датируемое XVIII–XVI веками до нашей эры.

Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области

Погребальная конструкция была выполнена в виде каменной цисты и ориентирована по линии север — юг. Захоронение совершено по обряду кремации: обожжённые костные останки находились в южной части погребальной камеры.

— В одном кургане нами зафиксированы погребения двух разных исторических периодов, разделённых многими столетиями, — отметил руководитель Центра по сохранению историко-культурного наследия Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Тулкибай Тулеуов.

Фото: Центр по сохранению историко-культурного наследия Карагандинской области

Среди сопутствующих находок археологи обнаружили фрагменты керамических сосудов с характерным для Нуринской культуры геометрическим орнаментом, бронзовую бляшку и части ещё одного украшенного сосуда.

Полевой этап исследований уже завершён. Все обнаруженные артефакты направят на лабораторное изучение, которое поможет получить новые сведения о жизни и погребальных традициях древних жителей Центрального Казахстана.

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