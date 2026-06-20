Что изучают археоботаники в средневековом городе в Жетысу

Памятник расположен в 7 километрах к северо-востоку от села Капал Аксуского района. Археологические раскопки здесь ведутся с 2023 года учеными Казахского национального университета имени аль-Фараби под руководством археолога Рустема Жуматаева.

До настоящего времени городище не было введено в научный оборот. В ходе нынешнего полевого сезона исследователи проводят раскопки в центральной части города — цитадели, где уже выявлены оборонительные стены и башенные сооружения.

Во время раскопок обнаружены многочисленные керамические изделия, отражающие быт жителей средневекового города. Среди находок — хумы для хранения зерна и воды, кувшины, чаши, светильники, а также костяные инструменты, использовавшиеся для нанесения орнамента на глиняную посуду.

Фото: Меруерт Бейсенбек

Впервые на памятнике начаты археоботанические исследования. Образцы, собранные из очагов и хозяйственных ям, изучаются методом флотации совместно со специалистом по археоботанике из Германии Кристианом Лейппом.

— В целом меня интересует взаимодействие человека и окружающей среды: как люди реагировали на изменения климата и как сами влияли на окружающую среду. Кроме того, я изучаю развитие системы питания человека на протяжении времени, в частности, какие растения люди употребляли в пищу и какие выращивали. Для этого применяется археоботаника — метод археологических исследований, который позволяет находить обугленные остатки растений в культурных слоях на археологических памятниках, — рассказал Кристиан Лейпп.

Кроме того, в ходе археозоологических исследований на городище учтена 941 кость животных. Специалисты определили останки крупного рогатого скота, овец и коз, лошадей, верблюдов, собак, оленей, косуль и птиц. По мнению ученых, эти данные свидетельствуют о том, что основным занятием жителей средневекового поселения было животноводство.

Как отмечают исследователи, городище Капал-Кызылагаш занимает важное место в изучении средневековой истории Жетысу и населенных пунктов, располагавшихся вдоль Великого шелкового пути.

Ранее сообщалось, что в Мангистау исследуют город с двухтысячелетней историей