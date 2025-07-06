Антикор в КНБ, штаб-квартира СВМДА и Кубок мира по боксу в Астане – обзор недели в Казахстане

Новые законы и Конституционные суды

Неделю Президент Касым-Жомарт Токаев начал с подписания ряда законов и указов.

К примеру, закон Республики Казахстан «О территориальной обороне Республики Казахстан», который направлен на формирование эффективной системы территориальной обороны, повышение мобилизационной готовности и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

Еще один, подписанный Главой государства, закон об эндаумент-фондах нацелен на создание правовой основы для формирования и функционирования фондов целевого капитала и эндаумент-фондов.

Не остались без внимания и стражи порядка. Президент подписал закон о повышении соцзащищенности правоохранительных органов РК, внеся поправки в законы «Об органах внутренних дел Республики Казахстан», «О правоохранительной службе», «О жилищных отношениях», «О профилактике правонарушений», «О дактилоскопической и геномной регистрации» и другие.

Первый блок поправок направлен на совершенствование вопросов прохождения правоохранительной службы.

Второй блок поправок направлен на повышение социальной защищенности сотрудников правоохранительных, специальных госорганов, органов гражданской защиты и военнослужащих.

Третий блок поправок направлен на совершенствование деятельности органов внутренних дел.

Четвертый блок поправок предусматривает меры по промышленному использованию конопли, а также обеспечению профилактики правонарушений.

Фото: Акорда

Глава государства также одобрил изменения в законодательные акты по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью. Эти поправки направлены на обеспечение законности и прозрачности процессов долевого строительства, защиту прав и законных интересов дольщиков, а также масштабирование пилотного проекта по инватакси и повышение качества автомобильных дорог общего пользования.

Изменения коснулись и финансовой сферы страны. Президент подписал изменения в законе по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей, финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации. Законом внесены поправки в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Социальный кодексы, а также 14 законов.

С 1 июля в Казахстане начали работу кассационные суды — новая инстанция в судебной системе.

Теперь граждане смогут подавать не ходатайство о пересмотре судебных актов, а кассационную жалобу. Также вводятся единые правила кассационного пересмотра по всем видам судопроизводств.

Верховный суд получит новую обязанность — изучать и обобщать судебную практику и вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия. Непосредственно отправлением правосудия будут заниматься только местные и кассационные суды. По административным делам заработает экстерриториальная подсудность по выбору истца. Это исключит коррупционные риски и повысит доверие к судам.

Присоединение Антикора к КНБ

Однако самым обсуждаемым на прошлой неделе стал указ, подписанный Главой государства, о реогрганизации Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) путем присоединения к Комитету национальной безопасности.

Фото: gov.kz

Согласно этому указу, образовано новое ведомство КНБ — Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности РК. Ряд функции и полномочии Антикора были переданы Агентству РК по делам государственной службы (АГДС).

В месячный срок КНБ РК должен будет внести на рассмотрение Президенту проект Положения о Службе. А также в течении месяца совместно с АГДС внести предложения по перераспределению штатной численности реорганизованной Антикоррупционной службы.

После подписания указа Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу.

По мнению депутата Мажилиса Константина Авершина, вопросы борьбы с коррупцией должны решаться через постановку конкретных целей и синергию усилий, а не за счет усиления отдельных структур.

Штаб-квартира СВМДА в Астане

Фото: Акорда

2 июля Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоялась в Астане.

Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай торжественно открыли памятную табличку головного офиса Организации.

Глава государства отметил, что открытие в столице Казахстана головного офиса СВМДА является поистине знаковым и историческим событием.

— Более трех десятилетий назад Казахстан инициировал создание Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Это благородное начинание получило широкую поддержку международного сообщества как своевременный шаг вперед для консолидации усилий по укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе. Мы всегда были убеждены, что только развитие сотрудничества, взаимопонимания и диалога позволит достичь прочного мира, стабильности и процветания. В современных условиях как никогда актуален принцип СВМДА по укреплению доверия. Охватывая почти 90% Азии и представляя более половины населения мира, СВМДА является важным элементом развивающейся архитектуры международных отношений, — напомнил Президент.

Также Касым-Жомарт Токаев на открытии штаб-квартиры СВМДА в Астане остановился на усилиях страны по масштабному развитию инфраструктуры в сферах энергетики, транспорта и цифровизации.

Отметим, что государства-члены СВМДА поддержали инициативу по наполнению новой штаб-квартиры художественными и культурными элементами, отражающими богатство традиций и уникальность азиатского континента.

Правительство и Парламент

Во вторник на заседании Правительства обсуждался всего один, но крайне важный вопрос — меры по развитию систем водообеспечения и водоотведения, а также внедрению водосберегающих и цифровых технологий.

На заседании Премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал затяжные сроки проектов по обеспечению сел питьевой водой и напомнил, что обеспечение населения водой остается приоритетом Правительства.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В свою очередь министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев отчитался, что в 10 регионах Казахстана обеспечен полный доступ населения к услугам водоснабжения.

Глава министерства водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов сообщил, что их ведомство в этом году реализует 31 проект по строительству и реконструкции объектов группового водоснабжения в 10 областях страны.

Вице-премьер Канат Бозумбаев напомнил уполномоченным органам и акиматам о поручениях, касающихся работ по обеспечению водоснабжением. Он отметил, что на модернизацию водоснабжения страны дополнительно выделено 161 млрд тенге.

Также на заседании Правительства вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев отметил, что введение социально ориентированных норм потребления воды способствует формированию культуры бережного использования ресурсов среди населения. По его словам, дифференцированные тарифы снизили водопотребление на 8%.

По итогам заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дал поручение в 2026 году передать на баланс акиматов групповые водопроводы как единые комплексы.

— Акиматы регионов должны обеспечить запуск всех действующих проектов по обеспечению населения питьевой водой до конца года. За это несут прямую ответственность первые руководители регионов. Министерству финансов необходимо оперативно перечислить утверждённые средства местным исполнительным органам, — отметил Премьер-министр.

Что касается народных избранников, депутаты Парламента Казахстана в минувшую неделю завершили третью сессию восьмого созыва и ушли на каникулы.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Но перед этим прозвучало не мало критики со стороны депутатов в адрес Правительства. На совместном заседании палат Парламента спикер Мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что Правительство начало превращать в привычку практику решения вопросов через письма в Парламент, вместо того чтобы проявлять законодательную инициативу. Помимо этого спикер Мажилиса указал на одну из проблем, которая повторяется из года в год во взаимодействии с кабмином — это затягивание сроков согласований со стороны Правительства. По его мнению, Парламент и Правительство должны решать проблемы, поднимаемые гражданами.

— Хочу отдельно остановиться на вопросе ответов на депутатские запросы. В ходе этой сессии в адрес государственных органов было направлено 625 запросов. За каждым из них стоит актуальная проблема, волнующая граждан. Однако содержание и качество ответов на них не всегда удовлетворяют. Иногда они вызывают ещё больше вопросов. В результате депутаты вынуждены повторно обращаться в госорганы. Мы должны вместе с Правительством системно решать эти проблемы. В следующей сессии планируем пригласить членов Правительства специально для обсуждения вышеуказанных вопросов, — заявил Ерлан Кошанов.

Приковал внимание казахстанцев и депутат Мажилиса Парламента РК Базарбек Бакытжан, который сообщил о подготовке ряда заявлений в Генеральную прокуратуру по итогам проверок в ключевых отраслях.

Суды: громкие приговоры

Пока мажилисмены готовятся к громким разбирательствам, в судебных залах страны рассматривают резонансные дела и выносятся приговоры.

Фото: Kazinform

На этой неделе Генпрокуратура направила для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны дело в отношении Перизат Кайрат и Г. Алашбаевой. Они обвиняются в хищении свыше 3 миллиардов тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке.

Что касается уже вынесенных решений судей, в начале минувшей недели был вынесен приговор бывшему министру юстиции Марату Бекетаеву. Его приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело в отношении экс-министра расследовалось по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, а также незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Не менее громким был приговор экс-главе «Казселезащиты» Кариму Кокрекбаеву. Его осудили на 12 лет. Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области.

Еще одно резонансное уголовное дело завершилось в Актобе. Захватившего заложников и убившего двоих людей 39-летний Сарсенбек Басанов приговорен к пожизненному заключению. Также он должен возместить 20 млн тенге морального, 7,3 млн тенге материального ущерба.

Также в Актобе группа подсудимых, которые на автомобиле сбили подростка, нанесли ему несколько ножевых ранений и применили огнестрельное оружие, приговорена к длительным срокам лишения свободы.

В Караганде завершился резонансный судебный процесс, связанный с незаконной передачей новорождённых от матери бездетным семьям. Двоих обвиняемых задержали прямо в зале суда, еще четверо фигурантов получили условное наказание.

Тем временем, первый осужденный, подпавший под амнистию в честь 30-летия Конституции Республики Казахстан, вышел на свободу. Мужчина отбывал наказание за кражу в Костанайской области.

Культура: развитие ТВ и киноиндустрии, выступление Димаша с Пласидо Доминго

1 июля 2025 года запущен новый международный телеканал Silk Way Prime. Это третий канал в цифровом телесемействе Silk Way, вещающий на территории Российской Федерации.

Фото: Jibek Joly

Silk Way Prime — это международная версия телеканала Jibek Joly, адаптированная под часовые пояса и особенности телевизионного потребления на российском рынке. В эфире канала — исключительно казахстанский контент: художественные фильмы, телесериалы, информационно-аналитические программы, ток-шоу, музыкально-развлекательные и познавательные проекты.

Развивается и киноиндустрия страны. 16 кинопроектов получат государственную поддержку в 2025 году. Отбор претендентов проводился Межведомственной комиссией на основе заключения Экспертного совета Центра поддержки национального кино. Члены комиссии отобрали проекты, которые обладают значительным потенциалом и способны внести вклад в развитие отечественного кинематографа и продвижение национальных ценностей.

2 июля в Nazarbayev University в честь дня рождения Мухтара Шаханова состоялся творческий вечер поэта.

Мухтар Шаханов — одна из ключевых фигур в казахстанской литературе и общественной жизни. Родился 2 июля 1942 года в селе Каскасу Южно-Казахстанской области. На протяжении всей своей карьеры он совмещал литературную деятельность с активной гражданской позицией. Его перу принадлежат десятки поэтических сборников, эссе и публицистических произведений, в том числе о событиях декабрьских волнений 1986 года и проблемах экологии Арала.

Димаш Кудайберген на этой неделе прибыл в столицу Вьетнама — город Ханой. Сегодня Димаш выступит с Пласидо Доминго и Кристине Ополайс на сцене театра «Хо Гом» в сопровождении Sun Symphony Orchestra.

Два праздника в один день: День столицы и День домбры

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В Астане традиционно проводится более сотни разноплановых мероприятий. В этом году жителей и гостей столицы ждут яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое.

Также сегодня страна отмечает День домбры. В этом году в честь праздника организовано около 300 мероприятий, из которых свыше 200 проходят в регионах.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры.

— Домбра — душа и достояние нашего народа. «Настоящий казах — не сам казах, настоящий казах — домбра». Домбра становится все более популярной именно среди подрастающего поколения. Молодежь глубоко погружается в нашу исконную культуру, чтит народные традиции. Это, безусловно, не может не радовать, потому что такое бережное отношение к творческому наследию наших великих предков уже стало неотъемлемой частью патриотизма. Истинная любовь к своему Отечеству — фундамент нашей государственности. Замечательно, что молодежь Казахстана это понимает и поддерживает. Государство продолжит всестороннюю поддержку сферы культуры. Мастера традиционного искусства удостоены высоких званий: Кайрат Байбосынов — «Қазақстанның Еңбек Ері», Айгуль Улкенбаева, Айгуль Косанова — «Қазақстанның халық әртісі». Благодарю всех, кто популяризирует в мире нашу священную домбру, — написал Президент на своей странице в социальной сети Х.

Ко дню домбры традиционно проходят флешмобы. Например, в области Жетысу прошло самое масштабное музыкальное событие года. Пять тысяч исполнителей одновременно сыграли на домбре и установили новый рекорд Казахстана. В Жамбылской области в рамках празднования Дня домбры более 200 жамбылских учеников исполнили кюй «Ерке сылқым».

Спорт: победы казахстанцев на ринге

Фото: World Boxing Cup Astana 2025

Неделя выдалась насыщенной для болельщиков бокса. В понедельник, 30 июня, казахстанские боксеры провели первые бои на домашнем Кубке мира World Boxing, который проходит в Астане Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

Казахстан в домашнем этапе Кубка мира по боксу представили 20 боксеров. По итогам семи дней соревнований 12 казахстанских боксёров выступают сегодня в финале.

Буквально час назад Назым Кызайбай и Бекзат Нурдаулетов завоевали «золото» этапа Кубка мира по боксу. Нурбек Оралбай стал серебряный призером.

Отметим, что сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев вместе с болельщиками наблюдает финальные бои по боксу.