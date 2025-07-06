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    14:45, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Нурбек Оралбай – серебряный призёр Кубка мира по боксу

    Нурбек Оралбай завоевал серебряную медаль на Кубке мира по боксу в Астане. Об этом передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Нурбек Оралбай
    Фото: НОК РК

    Для Нурбека Оралбая это второй бой в финале крупного международного турнира. Ранее он дважды на этапе Кубка мира по боксу одержал технические победы на пути к решающему бою.

    Добавим его брат-близнец тяжёловес Айбек Оралбай также принимает участие в этом первенстве и тоже прошёл в финал. Во время этого поединка он болел за брата.

    Напомним, накануне представитель Казахстана Нурбек Оралбай прошёл в финал, так как его соперник по полуфиналу снялся с турнира из-за травмы.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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