Нурбек Оралбай – серебряный призёр Кубка мира по боксу

Для Нурбека Оралбая это второй бой в финале крупного международного турнира. Ранее он дважды на этапе Кубка мира по боксу одержал технические победы на пути к решающему бою.

Добавим его брат-близнец тяжёловес Айбек Оралбай также принимает участие в этом первенстве и тоже прошёл в финал. Во время этого поединка он болел за брата.

Напомним, накануне представитель Казахстана Нурбек Оралбай прошёл в финал, так как его соперник по полуфиналу снялся с турнира из-за травмы.





