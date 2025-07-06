14:45, 06 Июль 2025 | GMT +5
Нурбек Оралбай – серебряный призёр Кубка мира по боксу
Нурбек Оралбай завоевал серебряную медаль на Кубке мира по боксу в Астане. Об этом передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Для Нурбека Оралбая это второй бой в финале крупного международного турнира. Ранее он дважды на этапе Кубка мира по боксу одержал технические победы на пути к решающему бою.
Добавим его брат-близнец тяжёловес Айбек Оралбай также принимает участие в этом первенстве и тоже прошёл в финал. Во время этого поединка он болел за брата.
Напомним, накануне представитель Казахстана Нурбек Оралбай прошёл в финал, так как его соперник по полуфиналу снялся с турнира из-за травмы.