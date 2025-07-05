16:30, 05 Июль 2025 | GMT +5
Нурбек Оралбай вышел в финал Кубка мира, одержав вторую техническую победу подряд
Нурбек Оралбай (до 80 кг) без боя вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
В полуфинале он должен был встретиться с турецким спортсменом Мёртом Аюбуга. Однако соперник не смог выйти на ринг по медицинским причинам — из-за травмы, полученной ранее. Судьи зафиксировали техническую победу (walkover) в пользу казахстанца.
Это уже второй подряд случай, когда Оралбай проходит следующий этап без боя: в четвертьфинале его соперник — боксёр из Индии — также снялся с турнира до выхода на ринг.
Таким образом, Нурбек Оралбай провел только один поединок, с азербайджанцем, и сразу оказался в финале без других отборочных боев. Теперь он поборется за «золото» Кубка мира.