Нурбек Оралбай вышел в финал Кубка мира, одержав вторую техническую победу подряд

В полуфинале он должен был встретиться с турецким спортсменом Мёртом Аюбуга. Однако соперник не смог выйти на ринг по медицинским причинам — из-за травмы, полученной ранее. Судьи зафиксировали техническую победу (walkover) в пользу казахстанца.

Это уже второй подряд случай, когда Оралбай проходит следующий этап без боя: в четвертьфинале его соперник — боксёр из Индии — также снялся с турнира до выхода на ринг.

Таким образом, Нурбек Оралбай провел только один поединок, с азербайджанцем, и сразу оказался в финале без других отборочных боев. Теперь он поборется за «золото» Кубка мира.