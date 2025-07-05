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    16:30, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Нурбек Оралбай вышел в финал Кубка мира, одержав вторую техническую победу подряд

    Нурбек Оралбай (до 80 кг) без боя вышел в финал Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Нурбек Оралбай
    Фото: t.me/kfbmedia

    В полуфинале он должен был встретиться с турецким спортсменом Мёртом Аюбуга. Однако соперник не смог выйти на ринг по медицинским причинам — из-за травмы, полученной ранее. Судьи зафиксировали техническую победу (walkover) в пользу казахстанца.

    Это уже второй подряд случай, когда Оралбай проходит следующий этап без боя: в четвертьфинале его соперник — боксёр из Индии — также снялся с турнира до выхода на ринг.

    Таким образом, Нурбек Оралбай провел только один поединок, с азербайджанцем,  и сразу оказался в финале без других отборочных боев. Теперь он поборется за «золото» Кубка мира.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Астана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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