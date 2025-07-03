17:07, 03 Июль 2025 | GMT +5
Победа без боя: Нурбек Оралбай прошёл в следующий раунд Кубка мира
Казахстанский спортсмен Нурбек Оралбай одержал техническую победу на Кубке мира по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Его соперник индиец Лакшья Чахар не смог выйти на ринг из-за травмы, и по правилам международных соревнований казахстанцу автоматически засчитана победа.
Подобные случаи — норма на турнирах такого уровня: если боксёр не может выйти на бой по медицинским причинам, его оппонент проходит дальше без боя. Это сохраняет здоровье спортсменов и не нарушает турнирную сетку.
Для Нурбека Оралбая это означает выход в следующий круг соревнований без потерь сил и возможность сосредоточиться на следующем сопернике.
Уже завтра в 19:00 пройдёт ещё один четвертьфинал. 5 июля полуфинал и 6 июля финальные бои.