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    17:07, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Победа без боя: Нурбек Оралбай прошёл в следующий раунд Кубка мира

    Казахстанский спортсмен Нурбек Оралбай одержал техническую победу на Кубке мира по боксу, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Нурбек Оралбай
    Фото: t.me/kfbmedia

    Его соперник индиец Лакшья Чахар не смог выйти на ринг из-за травмы, и по правилам международных соревнований казахстанцу автоматически засчитана победа.

    Подобные случаи — норма на турнирах такого уровня: если боксёр не может выйти на бой по медицинским причинам, его оппонент проходит дальше без боя. Это сохраняет здоровье спортсменов и не нарушает турнирную сетку.

    Для Нурбека Оралбая это означает выход в следующий круг соревнований без потерь сил и возможность сосредоточиться на следующем сопернике.

    Уже завтра в 19:00 пройдёт ещё один четвертьфинал. 5 июля полуфинал и 6 июля финальные бои.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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