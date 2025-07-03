Победа без боя: Нурбек Оралбай прошёл в следующий раунд Кубка мира

Его соперник индиец Лакшья Чахар не смог выйти на ринг из-за травмы, и по правилам международных соревнований казахстанцу автоматически засчитана победа.

Подобные случаи — норма на турнирах такого уровня: если боксёр не может выйти на бой по медицинским причинам, его оппонент проходит дальше без боя. Это сохраняет здоровье спортсменов и не нарушает турнирную сетку.

Для Нурбека Оралбая это означает выход в следующий круг соревнований без потерь сил и возможность сосредоточиться на следующем сопернике.

Уже завтра в 19:00 пройдёт ещё один четвертьфинал. 5 июля полуфинал и 6 июля финальные бои.