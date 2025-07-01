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    17:06, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Нурбек Оралбай снова оказался сильнее Мурада Аллахвердиева

    Казахстанец Нурбек Оралбай одержал победу на Кубке мира по боксу в Астане, взяв верх над азербайджанцем Мурадом Аллахвердиевым. Об этом передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Нурбек Оралбай
    Фото: НОК РК

    Бой прошёл в весовой категории до 80 кг и стал повторением четвертьфинала Олимпиады-2024, где также победу праздновал Н. Оралбай. На этот раз казахстанский боксёр действовал хладнокровно и точно, в характерной для него манере ведения боя. Выиграл по очкам.

    В вечерней сессии в ринг выйдет его родной брат — Айбек Оралбай. Он выступит в более тяжёлой весовой категории против Хосе Агустина Трисета из Доминиканской Республики.

    Этап Кубка мира по боксу в Астане проходит впервые и собрал более 300 спортсменов из 31 страны. Для Казахстана это значимое спортивное событие, подтверждающее высокий уровень национальной школы бокса и организационного потенциала. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Видео Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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