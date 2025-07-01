Нурбек Оралбай снова оказался сильнее Мурада Аллахвердиева

Бой прошёл в весовой категории до 80 кг и стал повторением четвертьфинала Олимпиады-2024, где также победу праздновал Н. Оралбай. На этот раз казахстанский боксёр действовал хладнокровно и точно, в характерной для него манере ведения боя. Выиграл по очкам.

В вечерней сессии в ринг выйдет его родной брат — Айбек Оралбай. Он выступит в более тяжёлой весовой категории против Хосе Агустина Трисета из Доминиканской Республики.

Этап Кубка мира по боксу в Астане проходит впервые и собрал более 300 спортсменов из 31 страны. Для Казахстана это значимое спортивное событие, подтверждающее высокий уровень национальной школы бокса и организационного потенциала.