Захват заложницы в Актобе: подсудимый получил пожизненный срок

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области вынесен приговор.

— Назначить Сарсенбеку Басанову наказание по статье 107, часть 1 Уголовного кодекса — лишение свободы сроком на 1 год; по статье 126, часть 2, пункты 3 и 4 Уголовного кодекса — лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев; по статье 99, часть 2, пункты 1, 3 и 5 Уголовного кодекса — наказание в виде пожизненного лишения свободы. Назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Место отбывания наказания — аварийно-безопасное учреждение уголовно-исполнительной системы. Частично удовлетворить гражданский иск потерпевшей Элеоноры Али, взыскать с Басанова С. материальный ущерб в размере 7 353 500 тенге, моральный ущерб в размере 20 млн тенге, ущерб законному представителю в размере 500 тысяч тенге, — сказал судья Жанибек Сейтжапаров.

После суда потерпевшие заявили, что согласны с приговором.

— 6 месяцев мы занимались этим делом. Чуть не сошли с ума. Если бы была мера наказания в виде расстрела, мы бы попросили расстрел. Разумеется, лишили свободы на всю жизнь. Пусть понесет наказание за содеянное, — сказала потерпевшая Э. Али.

Фото: Kazinform

Сегодня в суде обвиняемый рассказал свою версию происшествия.

Напомним, в январе этого года мужчина проник в частный дом в Актобе и взял в заложники женщину.

Из троих заложников двое погибли — это два пожилых человека, 75 и 67 лет.

Ранее женщина, ставшая заложницей, рассказала на суде об обстоятельствах дела.