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    21:40, 03 Июль 2025 | GMT +5

    Захват заложницы в Актобе: подсудимый получил пожизненный срок

    39-летний Сарсенбек Басанов приговорен к пожизненному заключению. Он возместит 20 млн тенге морального, 7,3 млн тенге материального ущерба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Захват заложницы в Актобе: подсудимый получил пожизненный срок
    Фото: Kazinform

    В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области вынесен приговор.

    — Назначить Сарсенбеку Басанову наказание по статье 107, часть 1 Уголовного кодекса — лишение свободы сроком на 1 год; по статье 126, часть 2, пункты 3 и 4 Уголовного кодекса — лишение свободы сроком на 2 года 6 месяцев; по статье 99, часть 2, пункты 1, 3 и 5 Уголовного кодекса — наказание в виде пожизненного лишения свободы. Назначить окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы. Место отбывания наказания — аварийно-безопасное учреждение уголовно-исполнительной системы. Частично удовлетворить гражданский иск потерпевшей Элеоноры Али, взыскать с Басанова С. материальный ущерб в размере 7 353 500 тенге, моральный ущерб в размере 20 млн тенге, ущерб законному представителю в размере 500 тысяч тенге, — сказал судья Жанибек Сейтжапаров.

    После суда потерпевшие заявили, что согласны с приговором.

    — 6 месяцев мы занимались этим делом. Чуть не сошли с ума. Если бы была мера наказания в виде расстрела, мы бы попросили расстрел. Разумеется, лишили свободы на всю жизнь. Пусть понесет наказание за содеянное, — сказала потерпевшая Э. Али.

    Захват заложницы в Актобе: подсудимый получил пожизненный срок
    Фото: Kazinform

    Сегодня в суде обвиняемый рассказал свою версию происшествия.

    Напомним, в январе этого года мужчина проник в частный дом в Актобе и взял в заложники женщину.

    Из троих заложников двое погибли — это два пожилых человека, 75 и 67 лет.

    Ранее женщина, ставшая заложницей, рассказала на суде об обстоятельствах дела.

    Теги:
    Судебный процесс Регионы Казахстана Убийство Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
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