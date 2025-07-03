Захват заложницы в Актобе: обвиняемый рассказал свою версию происшествия

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области продолжилось рассмотрение дела в отношении подсудимого Сарсенбека Басанова. Подсудимый рассказал об обстоятельствах произошедшего в январе этого года.

— Прошу прощения у всех участников суда. Мне очень жаль. 13 января этого года Казтуганова (заложница — ред.) позвонила мне и рассказала: «у меня проблемы с родителями, помоги и поговори с ними. Они не могут избавиться от меня». Я сказал, что когда пойду, то они не пустят меня в дом». «Зайди как обычно, как и раньше заходил». Я перескочил с соседского забора и открыл окно в летнем доме. У меня в руках были две отвертки. Потом сидел там и ждал, когда они выйдут из дома, тогда бы я поговорил с ними. Через некоторое время услышал, как заводят на улице машину. Подумал, что они уезжают куда-то, возможно, хотят отвезти ребенка на занятия. Через 20 минут отчим зашел в летний домик, открыл холодильник и что-то выпил. Через час зашла сама Э. Казтуганова. Взяла жидкое мыло и вышла. Я все это время сидел молча, — сказал подсудимый С. Басанов.

После этого подсудимый рассказал, что в полдень зашла покойная Зина Шаймаганбетова и увидела скрывающегося Басанова. Подсудимый напал на нее и нанес удары ножом. Безжизненное тело женщины он бросил в подвал.

— Потом пришла Э. Казтуганова. Мы оба разговаривали тихо. Я рассказал о случившемся. «Отчим еще есть, что мы будем с ним делать», — сказала она. Я сказал: «Он не имеет никакого отношения, мы с ним не разговариваем. Давай на этом остановимся и признаем вину». Мы вместе вытирали кровь, она помогала все убирать. В это время и зашел отчим. Увидев Эльмиру, он спросил: «Что ты делаешь?». Я хотел просто ударить его, чтобы он упал и убежать, потому что у меня не было мысли убивать его. В руках у меня не было оружия. Но он схватил нож и начал размахивать. В какой-то момент Эльмира подбежала и ударила его топором. Алиев упал, — сказал подсудимый.

По словам подсудимого С. Басанова, далее произошел скандал между ним и женщиной. Э. Казтуганову он взял в заложницы, чтобы она признала свою вину в убийстве Алиева.

— Я спросил признается ли она в совершении убийства отчима. Он сказала: «Признаю». Взяв ее в заложницы, я закрыл двери. Думал, если войдут, то убью себя, а Миру (женщину, которая была заложницей — ред.) оставлю в живых. Я говорил Мире, что хочу устроиться на работу, чтобы меня не госпитализировали в реабилитационный центр, так как мне нужна свобода передвижения. Это все, — сказал подсудимый.

Напомним, в январе этого года мужчина проник в частный дом в Актобе и взял в заложники женщину.

На место оперативно выехали все экстренные службы, район оцепили. В ходе спецоперации подозреваемый задержан и заложница освобождена.

Из троих заложников двое погибли — это два пожилых человека, 75 и 67 лет.

Ранее женщина, ставшая заложницей, рассказала на суде об обстоятельствах дела.