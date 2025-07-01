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    11:45, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Обеспечение населения водой остается приоритетом Правительства – Премьер-министр

    Из специального государственного фонда дополнительно выделено свыше 160 миллиардов тенге на реализацию около 230 проектов по водоснабжению. Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Правительство РК

    – Обеспечение населения качественной питьевой водой – одна из важнейших задач. Этот вопрос находится на личном контроле Главы государства. Необходимые средства предусмотрены в республиканском бюджете. Кроме того, в рамках поручения Президента по возвращению незаконно выведенных активов в страну, из специального государственного фонда дополнительно выделено более 160 миллиардов тенге на реализацию порядка 230 проектов по водоснабжению. Качество жизни граждан напрямую зависит от доступа к чистой питьевой воде. Поэтому обеспечение населенных пунктов водой – один из приоритетов Правительства, — заявил Премьер-министр.

    По его словам, в условиях изменения климата, роста объёмов потребления и дефицита водных ресурсов необходимо использовать современные подходы и технологии сбережения.

    – Особое внимание следует уделить развитию групповых водопроводов. Эту работу необходимо проводить в увязке с планами развития населённых пунктов. В ряде случаев, даже при наличии внутрипоселковых сетей, отсутствует доступ к источнику воды. Или наоборот — водопровод подведен к селу, но внутрипоселковые сети не готовы. Кроме того, хочу обратить внимание на вопрос централизованного водоснабжения сел, расположенных вблизи столицы. Министерству водных ресурсов и акимату Акмолинской области необходимо принять меры по завершению данных работ в кратчайшие сроки, – подчеркнул Олжас Бектенов.

    Ранее Премьер-министр уже называл проекты по обеспечению чистой питьевой водой, реализация которых была затянута.

    Теги:
    Правительство РК Вода Олжас Бектенов
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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