Обеспечение населения водой остается приоритетом Правительства – Премьер-министр
Из специального государственного фонда дополнительно выделено свыше 160 миллиардов тенге на реализацию около 230 проектов по водоснабжению. Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.
– Обеспечение населения качественной питьевой водой – одна из важнейших задач. Этот вопрос находится на личном контроле Главы государства. Необходимые средства предусмотрены в республиканском бюджете. Кроме того, в рамках поручения Президента по возвращению незаконно выведенных активов в страну, из специального государственного фонда дополнительно выделено более 160 миллиардов тенге на реализацию порядка 230 проектов по водоснабжению. Качество жизни граждан напрямую зависит от доступа к чистой питьевой воде. Поэтому обеспечение населенных пунктов водой – один из приоритетов Правительства, — заявил Премьер-министр.
По его словам, в условиях изменения климата, роста объёмов потребления и дефицита водных ресурсов необходимо использовать современные подходы и технологии сбережения.
– Особое внимание следует уделить развитию групповых водопроводов. Эту работу необходимо проводить в увязке с планами развития населённых пунктов. В ряде случаев, даже при наличии внутрипоселковых сетей, отсутствует доступ к источнику воды. Или наоборот — водопровод подведен к селу, но внутрипоселковые сети не готовы. Кроме того, хочу обратить внимание на вопрос централизованного водоснабжения сел, расположенных вблизи столицы. Министерству водных ресурсов и акимату Акмолинской области необходимо принять меры по завершению данных работ в кратчайшие сроки, – подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее Премьер-министр уже называл проекты по обеспечению чистой питьевой водой, реализация которых была затянута.