Обеспечение населения водой остается приоритетом Правительства – Премьер-министр

– Обеспечение населения качественной питьевой водой – одна из важнейших задач. Этот вопрос находится на личном контроле Главы государства. Необходимые средства предусмотрены в республиканском бюджете. Кроме того, в рамках поручения Президента по возвращению незаконно выведенных активов в страну, из специального государственного фонда дополнительно выделено более 160 миллиардов тенге на реализацию порядка 230 проектов по водоснабжению. Качество жизни граждан напрямую зависит от доступа к чистой питьевой воде. Поэтому обеспечение населенных пунктов водой – один из приоритетов Правительства, — заявил Премьер-министр.

По его словам, в условиях изменения климата, роста объёмов потребления и дефицита водных ресурсов необходимо использовать современные подходы и технологии сбережения.

– Особое внимание следует уделить развитию групповых водопроводов. Эту работу необходимо проводить в увязке с планами развития населённых пунктов. В ряде случаев, даже при наличии внутрипоселковых сетей, отсутствует доступ к источнику воды. Или наоборот — водопровод подведен к селу, но внутрипоселковые сети не готовы. Кроме того, хочу обратить внимание на вопрос централизованного водоснабжения сел, расположенных вблизи столицы. Министерству водных ресурсов и акимату Акмолинской области необходимо принять меры по завершению данных работ в кратчайшие сроки, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Ранее Премьер-министр уже называл проекты по обеспечению чистой питьевой водой, реализация которых была затянута.