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    11:30, 01 Июль 2025 | GMT +5

    На модернизацию водоснабжения дополнительно выделено 161 млрд тенге

    Вице-премьер Канат Бозумбаев напомнил уполномоченным органам и акиматам о поручениях, касающихся работ по обеспечению водоснабжением, передает корреспондент агентства Kazinform.

    деньги, тенге, ақша
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — В этом году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения за счет республиканского бюджета, то есть Министерства водных ресурсов и ирригации, предусмотрено 124 миллиарда тенге. Для завершения начатых работ дополнительно выделено 161 миллиард тенге из специального государственного фонда двумя траншами. Уполномоченные органы и акиматы должны строго контролировать ход работ и завершить их до конца года, — заявил Канат Бозумбаев на заседании Правительства.

    Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов назвал проекты по обеспечению чистой питьевой водой, сроки реализации которых были затянуты.

    Теги:
    Правительство РК Вода Канат Бозумбаев
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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