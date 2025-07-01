На модернизацию водоснабжения дополнительно выделено 161 млрд тенге

— В этом году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения за счет республиканского бюджета, то есть Министерства водных ресурсов и ирригации, предусмотрено 124 миллиарда тенге. Для завершения начатых работ дополнительно выделено 161 миллиард тенге из специального государственного фонда двумя траншами. Уполномоченные органы и акиматы должны строго контролировать ход работ и завершить их до конца года, — заявил Канат Бозумбаев на заседании Правительства.