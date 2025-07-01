Олжас Бектенов раскритиковал затяжные сроки проектов по обеспечению сел питьевой водой

- Например, модернизация Соколовского группового водопровода в Северо-Казахстанской области и прокладка водопровода до сел Талапкер и Кажымукан в Акмолинской области. В чем причина задержек и какие меры принимаются? - спросил глава кабмина у министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова.

По словам министра, существуют две основные проблемы: недостаточное финансирование из бюджета, а также несвоевременное и некачественное выполнение работ подрядчиками.

- На 2 названных вами проекта из Национального фонда выделено 5,8 млрд тенге. В этом году из специального фонда дополнительно выдано 5,5. По проекту Соколова дополнительно не хватает 600 млн тенге. Работаем с подрядчиками, работы ведутся согласно графику. В этом году завершим значительный объем. В следующем году будем принимать, - сказал министр.

В ответ Бектенов подчеркнул необходимость ускорения реализации.

- Средства выделены, нужно все ускорить. Требуется своевременный запуск, - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, 10 регионов Казахстана обеспечены стопроцентным доступом к питьевой воде.

Кроме того, 53 села впервые подключат к водоснабжению в Казахстане.