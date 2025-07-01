РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Олжас Бектенов раскритиковал затяжные сроки проектов по обеспечению сел питьевой водой

    На заседании Правительства премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на затягивание сроков реализации ряда проектов по обеспечению сельского населения чистой питьевой водой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    о
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    - Например, модернизация Соколовского группового водопровода в Северо-Казахстанской области и прокладка водопровода до сел Талапкер и Кажымукан в Акмолинской области. В чем причина задержек и какие меры принимаются? - спросил глава кабмина у министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова. 

    По словам министра, существуют две основные проблемы: недостаточное финансирование из бюджета, а также несвоевременное и некачественное выполнение работ подрядчиками.

    - На 2 названных вами проекта из Национального фонда выделено 5,8 млрд тенге. В этом году из специального фонда дополнительно выдано 5,5. По проекту Соколова дополнительно не хватает 600 млн тенге. Работаем с подрядчиками, работы ведутся согласно графику. В этом году завершим значительный объем. В следующем году будем принимать, - сказал министр.

    В ответ Бектенов подчеркнул необходимость ускорения реализации.

    - Средства выделены, нужно все ускорить. Требуется своевременный запуск, - подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, 10 регионов Казахстана обеспечены стопроцентным доступом к питьевой воде.

    Кроме того, 53 села впервые подключат к водоснабжению в Казахстане.

    Теги:
    Село Регионы Казахстана Вода Нуржан Нуржигитов Олжас Бектенов
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают