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    10:34, 01 Июль 2025 | GMT +5

    10 регионов Казахстана обеспечены стопроцентным доступом к питьевой воде

    В 10 регионах Казахстана обеспечен полный доступ населения к услугам водоснабжения. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Цены бьют фонтаном: минеральная вода подорожала на 15% за год, питьевая — на 14%
    istockphoto.com

    По информации министра, на сегодняшний день уровень охвата водоснабжением составляет 99,3 % в городах и 97,5 % в сельской местности.

    – На сегодняшний день стопроцентный доступ к питьевой воде обеспечен в Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в регионах Жетысу и Улытау. В сельской местности полностью обеспечена Мангистауская область, — уточнил Ерсайын Нагаспаев.

    Среди 90 городов страны централизованным водоснабжением полностью охвачены 73. В оставшихся 17 ведётся работа по доведению данного показателя до 100% до конца текущего года.

    По данным министерства, из 6 148 сельских населённых пунктов к услугам водоснабжения имеют доступ 5 679. Из них 4 420 подключены к централизованным системам, в 999 установлены блок-модули. В 260 малонаселенных и отдаленных селах используется привозная вода, колодцы и скважины.

    По оставшимся 469 селам ведётся поэтапная работа:

    • 245 сел будут подключены к централизованному водоснабжению за счёт республиканского бюджета и специального фонда;
    • в 224 населенных пунктах установка блок-модулей планируется за счёт средств местных бюджетов;

    Отмечается, работа по обеспечению качественным водоснабжением всех населенных пунктов страны продолжается в плановом порядке.

    Теги:
    Регионы Казахстана Вода Министерство промышленности и строительства
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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