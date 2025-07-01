10 регионов Казахстана обеспечены стопроцентным доступом к питьевой воде

По информации министра, на сегодняшний день уровень охвата водоснабжением составляет 99,3 % в городах и 97,5 % в сельской местности.

– На сегодняшний день стопроцентный доступ к питьевой воде обеспечен в Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в регионах Жетысу и Улытау. В сельской местности полностью обеспечена Мангистауская область, — уточнил Ерсайын Нагаспаев.

Среди 90 городов страны централизованным водоснабжением полностью охвачены 73. В оставшихся 17 ведётся работа по доведению данного показателя до 100% до конца текущего года.

По данным министерства, из 6 148 сельских населённых пунктов к услугам водоснабжения имеют доступ 5 679. Из них 4 420 подключены к централизованным системам, в 999 установлены блок-модули. В 260 малонаселенных и отдаленных селах используется привозная вода, колодцы и скважины.

По оставшимся 469 селам ведётся поэтапная работа:

245 сел будут подключены к централизованному водоснабжению за счёт республиканского бюджета и специального фонда;

в 224 населенных пунктах установка блок-модулей планируется за счёт средств местных бюджетов;

Отмечается, работа по обеспечению качественным водоснабжением всех населенных пунктов страны продолжается в плановом порядке.