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    10:43, 01 Июль 2025 | GMT +5

    53 села впервые подключат к водоснабжению в Казахстане

    Министерством водных ресурсов и ирригации РК в этом году реализуется 31 проект по строительству и реконструкции объектов группового водоснабжения в 10 областях страны. Об этом сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Kazinform

    В частности, проекты реализуются в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, области Улытау.

    Полная их реализация предусматривает строительство свыше 2,6 тысячи км водопроводов и обеспечит улучшенное водоснабжение в 468 населенных пунктах с численностью населения порядка 1,3 млн человек. При этом к централизованному водоснабжению будет подключено 53 населённых пункта.


    — По итогам пяти месяцев 2025 года построено порядка 250 км водопроводных сетей (248,9 км). До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 проектов в шести областях. Реализация этих проектов позволит улучшить водоснабжение 150 сельских населённых пунктов, в которых проживает около 500 тысяч человек, в том числе четыре села (1542 жителя) будут впервые подключены к централизованному водоснабжению, — сообщил министр.

    Параллельно с этим ведется разработка проектно-сметной документации по шести проектам реконструкции групповых водопроводов в трех областях — Акмолинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской. Эти проекты предусматривают реконструкцию 102 км водопроводных сетей, что позволит улучшить водоснабжением 202 населенных пункта с общей численностью населения 335 тысяч человек.

    Теги:
    Правительство Минводы и ирригации РК Правительство РК Регионы Казахстана Регионы Вода
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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