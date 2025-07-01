53 села впервые подключат к водоснабжению в Казахстане

В частности, проекты реализуются в Акмолинской, Атырауской, Алматинской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, области Улытау.

Полная их реализация предусматривает строительство свыше 2,6 тысячи км водопроводов и обеспечит улучшенное водоснабжение в 468 населенных пунктах с численностью населения порядка 1,3 млн человек. При этом к централизованному водоснабжению будет подключено 53 населённых пункта.



— По итогам пяти месяцев 2025 года построено порядка 250 км водопроводных сетей (248,9 км). До конца года планируется ввести в эксплуатацию 10 проектов в шести областях. Реализация этих проектов позволит улучшить водоснабжение 150 сельских населённых пунктов, в которых проживает около 500 тысяч человек, в том числе четыре села (1542 жителя) будут впервые подключены к централизованному водоснабжению, — сообщил министр.

Параллельно с этим ведется разработка проектно-сметной документации по шести проектам реконструкции групповых водопроводов в трех областях — Акмолинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской. Эти проекты предусматривают реконструкцию 102 км водопроводных сетей, что позволит улучшить водоснабжением 202 населенных пункта с общей численностью населения 335 тысяч человек.



