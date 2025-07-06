День столицы празднуют в Казахстане

В этот день ровно 31 год назад, в 1994 году, Верховный Совет страны принял историческое решение о переносе столицы в центр страны - в Акмолу. Этот шаг стал одним из ключевых стратегических решений в новейшей истории Казахстана.

В 1998 году город получил новое имя — Астана. Международная презентация столицы прошла 10 июня того же года, а уже в 1999 году ЮНЕСКО присвоила Астане почетное звание «Город мира».

За три десятилетия Астана превратилась в символ нового Казахстана — уникальный общенациональный проект, воплощение смелых архитектурных идей и динамичного развития. Город стал центром делового и событийного туризма, международной дипломатии, культуры и науки.

В прошлом году Астану посетили 1,5 миллиона человек, в столице работает более 280 гостиниц с 17,5 тысячами койко‑мест. Прямое авиасообщение налажено с 16 странами по 27 направлениям.

Фото: Kazinform

Столица поражает своим архитектурным обликом: здесь гармонично сочетаются традиционные ценности и передовые градостроительные решения, создавая облик подлинной евразийской столицы. В 1999 году ЮНЕСКО присвоило Астане звание «Город мира» за впечатляющие темпы развития, укрепление межэтнического согласия и вклад в международный диалог.

Сегодня Астана включает пять районов — Алматы, Сарыарка, Есиль, Сарайшык и Байконур.

Город продолжает стремительно расти: если в год переноса столицы здесь проживали 225 тысяч человек, то, по данным на 1 июня 2025 года, численность населения составила 1 566 566 человек. Женщин в городе больше — 823 766, мужчин — 742 800. Только в первом квартале этого года в столице появились на свет 6 025 малышей, зарегистрировано 1 914 браков.

В городе работают 14 вузов, 10 театров, 7 музеев, а число субъектов малого и среднего бизнеса превысило 295 тысяч. Интересный факт: в Казахстане проживают 24 человека с именем Астана.

Астана — первый город Центральной Азии, получивший серебряный уровень по стандарту ISO 37120 в области устойчивого развития. Этот престижный сертификат подтверждает высокое качество городской среды и услуг. Впереди — получение уровня ISO 37122 как «умного города», с развитием AI-систем видеонаблюдения и установкой 22 000 камер.

Город решает задачи транспортной доступности. Утверждена стратегия развития транспортной системы, чтобы увеличить долю общественного транспорта до 71%. На сегодня на маршруты ежедневно выходит свыше 1 600 автобусов, а парк обновлен на 45%. Ускорены работы по строительству LRT: появились первые станции и подвижной состав.

Вместе с тем город активно озеленяется: в 2024 году высажено около 1 млн деревьев и кустарников, в 2025 году планируют высадить столько же. Обустраиваются скверы, бульвары, пешеходные зоны — новые общественные пространства становятся любимыми местами для отдыха горожан и гостей столицы.

Фото: Кадр из видео

Астана прочно закрепила свои позиции на мировой арене. Здесь проходят крупнейшие международные форумы, саммиты и съезды, международные выставки и конгрессы.

В прошлом году в Астане состоялось 168 международных мероприятий, в том числе саммит ШОС, Всемирные игры кочевников, Comic Con и многие другие. В этом году в столице прошли Первый саммит «Центральная Азия — Италия» с участием Премьер-министра Италии Джорджи Мелони и Второй саммит «Центральная Азия — Китай», завершившийся подписанием Астанинской декларации и договора о вечной дружбе.

Город уверенно задает тон развитию всей страны, становясь локомотивом политических, экономических и социальных реформ.

Праздничные мероприятия ко Дню столицы начались еще 30 июня и традиционно включают более сотни событий: концерты, шоу, выставки, спортивные турниры и другие яркие события. Подробнее — в нашем материале.