Как в Астане отметят День столицы

По информации руководителя столичного управления культуры Жанабая Мейрманкулова и заместителя руководителя управления физической культуры и спорта Азамата Агзамова, на протяжении всего лета по выходным и праздничным дням в парках столицы проходит фестиваль детского творчества «Отбасы Time».



30 июня в столице торжественным шествием стартовал IV Международный фестиваль театров кукол «Құралай». Фестиваль проводится с целью укрепления международных культурных связей, развития профессионального мастерства и популяризации искусства театра кукол. В мероприятии принимают участие театры из Англии, Австрии, Китая, Турции, Грузии, Испании, Таиланда, Узбекистана, а также из регионов Казахстана. Фестиваль продлится до 4 июля.



С 30 июня по 6 июля в столичном Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова проходит Кубок мира по боксу среди мужчин и женщин под эгидой Всемирной боксерской ассоциации World Boxing. В турнире участвуют более 300 спортсменов из 31 страны, в том числе и казахстанская сборная во всех 20 весовых категориях. Финальные бои пройдут 6 июля, в две сессии — в 14:00 и 19:00. Вход свободный.



2 июля в Паралимпийском центре пройдут турниры по тоғызқұмалақ и шахматам среди пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.



3 июля на сцене Амфитеатра на набережной реки Есиль состоится концерт «JazzVIBE». В программе примут участие эстрадно-симфонический оркестр «Астана», эстрадно-джазовый ансамбль «Жігер» Дворца «Жастар», а также звезды казахстанской эстрады.



3 июля в Паралимпийском центре пройдёт первая городская спартакиада среди спортсменов с ограниченными возможностями. В этот же день в спорткомплексе им. Б. Саттарханова состоится турнир по волейболу среди организаций района «Сарайшық».



С 3 по 5 июля в Beeline Arena пройдет чемпионат Казахстана по қазақ күресі.



4 июля во Дворце школьников имени Аль-Фараби состоится праздничный концерт «Аялаған Астана». В этот же день во Дворце школьников имени М.Утемисова будет проводиться уличный фест «Астанаға арнау» в формате street-art.



4 июля во Дворце «Жастар» состоится торжественная церемония награждения победителей городского творческого конкурса «Менің мамандығым – мақтанышым», приуроченного к Году рабочих профессий.



В этот же день во Дворце Мира и Согласия запланирован праздничный концерт «Асыл мұра» с участием лучших казахстанских певцов, кюйши и жыршы. В рамках мероприятия прозвучат произведения народных композиторов. В концерте примут участие ведущие мастера искусства и известные творческие коллективы страны.



В парке «Ғашықтар» будут определять сильнейших на турнире по асық ату «Астана сақасы». На бульваре «Нуржол» также будет проходить праздничное мероприятие «Асқақтаған Астана!» - Домбыра party, а в парке «Жетысу» - фестиваль «QALA FEST» с книжной ярмаркой.

4 июля — шахматный турнир среди пенсионеров и соревнования по асық ату на Аллее влюбленных. Также в этот день пройдёт турнир по мини-футболу среди работников коммунальных служб района Байконыр.



В этот день также состоится открытие сквера «Коммунальщиков» на проспекте Абая.



5 июля в Триатлон-парке — фестиваль борьбы, включая греко-римскую, вольную, дзюдо и казак күресі, а также автопробег.



5 июля на сцене Амфитеатра на Набережной реки Есиль состоится праздничный концерт «Астана – арман қала».



В программе примут участие известные деятели культуры, лауреаты международных и республиканских конкурсов, а также известные исполнители казахской эстрады.

5–6 июля состоится XI военно-музыкальный фестиваль «Әскери керней». В рамках фестиваля 5 июля выступления духовых оркестров пройдут в парках «Ғашықтар», «Жетісу» и «Жерұйық». Завершится фестиваль 6 июля гала-концертом на площади «Қазақ елі».

Кроме того, сообщалось, что с 5 по 6 июля в честь Дня столицы в Астане пройдет фестиваль городских перформансов.