«Мягче, чем в Лондоне»: в Астане показали вагоны LRT изнутри

В составе группы также были депутаты Дуйсенбай Турганов, Павел Казанцев, Марат Башимов, Татьяна Савельева и Снежана Имашева.

Как отмечает мажилисмен, стоимость проекта составляет 1 млрд 880 млн долларов.

— Всего предусмотрено 18 станций с разным расстоянием между ними — от 400 метров до 2 километров. На станциях будут установлены эскалаторы и лифты. В составе каждого поезда — 4 вагона. Всего таких составов 19, интервал движения — 2–4 минуты, — сообщил Самат Нуртаза.

@samat_nordman Бүгін ЛРТ тексердік. Жалпы жұмыс қарқынды жүріп жатыр. 19 состав, 76 вагон. Сағат 06:00 бастап 23:00 дейін жұмыс жасайтын болады. Бағасы 200 тг болады деп күтілуде, бірақ нақты шешім жоқ. 18 Бекет бар. Поездардың жүру интервалы 2-4 минут. ♬ оригинальный звук - Samat Nordman Nurtaza

Депутат отметил, что качество вагонов хорошее: внутри используется мягкий пластик, а сиденья обиты тканью, что отличается от жёстких пластиковых сидений в поездах Лондона и Москвы. Он выразил надежду, что пассажиры будут бережно относиться к такой отделке.

Также сообщил, что после завершения основного маршрута «Аэропорт — вокзал Нурлы Жол» планируется построить ответвления к Косшы и Ильинке.

— Все строительные и технические работы выполняются специалистами из Китая, которые также займутся тестированием системы. Каждый поезд будет обслуживать контролер, который будет следить за порядком. Внешний и внутренний дизайн вагонов оформлен в казахской стилистике, используются тёплые цвета. Опоры путей будут использоваться для размещения рекламы, доходы от которой направят на обслуживание инфраструктуры, — подчеркивает депутат.

@samat_nordman ЛРТ вагондарының іші. Өте сапалы материалдардан жасалғаны көрініп тұр. Вагонның ішіндегі түстер көзге жылы көрінеді, қазақи юлармен өрнектелген әрі Қазақстан Республикасының туының түсіне ұқсас жасалған. ♬ оригинальный звук - Samat Nordman Nurtaza

Предварительно стоимость билета планируется на уровне 200 тенге, но окончательное решение по тарифу ещё не принято.

Кроме того, он сообщил, что строится депо, где вагоны будут автоматически мыться и чиститься роботами в ночное время, что позволит поездам выходить чистыми утром. Работа ЛРТ будет организована с 06:00 до 23:00, так как местные жители высказались против круглосуточной эксплуатации из-за шума.

Самат Нуртаза подчеркнул, что проект ЛРТ продолжает развиваться, а Астана с каждым днём становится всё комфортнее и современнее.

Напомним, 9 июня в столицу прибыли первые подвижные составы легкорельсового транспорта.

Будет ли Wi-Fi в вагонах ЛРТ в Астане, ранее узнавал корреспондент агентства Kazinform.