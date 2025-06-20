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    12:08, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    Будет ли Wi-Fi в вагонах ЛРТ в Астане

    В Астане на рельсы установили первые два состава легкорельсового транспорта (LRT). Корреспондент агентства Kazinform решила узнать, какие удобства предусмотрены в вагонах и как они будут работать в зимний период.

    ЛРТ
    Фото: City Transportation Systems

    Удобства для пассажиров

    Как сообщили в City Transportation Systems, общая вместимость одного подвижного состава — более 600 человек при расчете 6 человек на 1 кв. м.

    Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрено 2 специальных места с удобным бортом для удержания в первом и в четвертом вагоне состава.

    Будет ли Wi-Fi

    Подключение к Wi-Fi в поездах LRT не предусмотрено, поскольку вся линия проходит по эстакаде. USB-зарядки в вагонах также не установлены.

    Почему на беспилотных поездах есть дворники

    Несмотря на то, что поезда LRT будут управляться автоматически, на лобовых стеклах предусмотрены дворники. В CTS пояснили, что под лобовым стеклом предусмотрены камеры, датчики для автоматического управления поездами. Эти устройства требуют чистого обзора для корректного функционирования.

    Как составы будут обслуживаться зимой

    Для очистки стрелочных переводов и путей в зимний период во избежание наледи и запрессовки снега будет применяться система электрообдува, которая, как отмечают специалисты, является проверенной и хорошо зарекомендовавшей себя на современных линиях метрополитена и линиях LRT в других странах.

    Напомним, 9 июня в столицу прибыли первые подвижные составы легкорельсового транспорта.

    11 июня на станции № 101 проведены успешные работы по подъёму первого состава лёгкого рельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов. Второй состав LRT подняли 12 июня на станции «Абу-Даби Плаза».

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал вопрос запуска LRT в городе. Он сообщил, что в сентябре этого года уже планируется технический запуск.

    Также в аэропорту Астаны появился новый архитектурный объект — монумент LRT.

    Теги:
    ЛРТ Интернет Транспорт Астана
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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