Будет ли Wi-Fi в вагонах ЛРТ в Астане

Удобства для пассажиров

Как сообщили в City Transportation Systems, общая вместимость одного подвижного состава — более 600 человек при расчете 6 человек на 1 кв. м.

Для удобства пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрено 2 специальных места с удобным бортом для удержания в первом и в четвертом вагоне состава.

Будет ли Wi-Fi

Подключение к Wi-Fi в поездах LRT не предусмотрено, поскольку вся линия проходит по эстакаде. USB-зарядки в вагонах также не установлены.

Почему на беспилотных поездах есть дворники

Несмотря на то, что поезда LRT будут управляться автоматически, на лобовых стеклах предусмотрены дворники. В CTS пояснили, что под лобовым стеклом предусмотрены камеры, датчики для автоматического управления поездами. Эти устройства требуют чистого обзора для корректного функционирования.

Как составы будут обслуживаться зимой

Для очистки стрелочных переводов и путей в зимний период во избежание наледи и запрессовки снега будет применяться система электрообдува, которая, как отмечают специалисты, является проверенной и хорошо зарекомендовавшей себя на современных линиях метрополитена и линиях LRT в других странах.

Напомним, 9 июня в столицу прибыли первые подвижные составы легкорельсового транспорта.

11 июня на станции № 101 проведены успешные работы по подъёму первого состава лёгкого рельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов. Второй состав LRT подняли 12 июня на станции «Абу-Даби Плаза».

Ранее аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал вопрос запуска LRT в городе. Он сообщил, что в сентябре этого года уже планируется технический запуск.

Также в аэропорту Астаны появился новый архитектурный объект — монумент LRT.