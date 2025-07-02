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    14:28, 02 Июль 2025 | GMT +5

    16 кинопроектов на получение господдержки определили в Казахстане

    16 кинопроектов получат государственную поддержку в 2025 году. Отбор претендентов проводился Межведомственной комиссией на основе заключения Экспертного совета Центра поддержки национального кино, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

    кино, съемка
    Фото: Pixabay

    Члены комиссии отобрали проекты, которые обладают значительным потенциалом и способны внести вклад в развитие отечественного кинематографа и продвижение национальных ценностей.

    - В этом году на конкурс поступило 444 заявки в секциях игровых, документальных и анимационных фильмов. На рассмотрение Экспертного совета было направлено 357 проектов. По итогам оценки 128 сценариев и сценарных планов прошли во второй этап, после чего 99 проектов были отобраны на питчинг.

    В период с 9 по 12 июня в Алматы прошла открытая защита кинопроектов, претендующих на статус национальных фильмов. Питчинг транслировался в прямом эфире на официальном YouTube-канале Центра кино. Эта мера была принята для обеспечения прозрачности и объективности конкурсного процесса, - сообщили в пресс-службе министерства.

    Ознакомиться со списком отобранных проектов можно по ссылке.

    Окончательное решение о финансировании кинопроектов, будет принято Министерством культуры и информации.

    Теги:
    Культура Минкультуры и информации Казахское кино
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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