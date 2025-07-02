16 кинопроектов на получение господдержки определили в Казахстане

Члены комиссии отобрали проекты, которые обладают значительным потенциалом и способны внести вклад в развитие отечественного кинематографа и продвижение национальных ценностей.

- В этом году на конкурс поступило 444 заявки в секциях игровых, документальных и анимационных фильмов. На рассмотрение Экспертного совета было направлено 357 проектов. По итогам оценки 128 сценариев и сценарных планов прошли во второй этап, после чего 99 проектов были отобраны на питчинг.



В период с 9 по 12 июня в Алматы прошла открытая защита кинопроектов, претендующих на статус национальных фильмов. Питчинг транслировался в прямом эфире на официальном YouTube-канале Центра кино. Эта мера была принята для обеспечения прозрачности и объективности конкурсного процесса, - сообщили в пресс-службе министерства.