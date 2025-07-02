Мухтару Шаханову — 83: в Астане прошёл творческий вечер поэта

Мухтар Шаханов — одна из ключевых фигур в казахстанской литературе и общественной жизни. Родился 2 июля 1942 года в селе Каскасу Южно-Казахстанской области. На протяжении всей своей карьеры он совмещал литературную деятельность с активной гражданской позицией. Его перу принадлежат десятки поэтических сборников, эссе и публицистических произведений, в том числе о событиях декабрьских волнений 1986 года и проблемах экологии Арала.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

⁃ Сегодня в NU особенный день — у нас в гостях выдающийся поэт и общественный деятель Мухтар Шаханов. Для студентов это уникальная возможность увидеть его лично и услышать правду из первых уст. Он — не только яркий поэт, но и человек, который в 70-х вдохнул новую жизнь в казахскую литературу, боролся за сохранение Арала и стал голосом справедливости после декабрьских событий 1986 года. Встреча с такой личностью — большая ценность и урок для молодежи, — отметила профессор Назарбаев Университета, руководитель Центра национальной культуры Гүлтас Курманбай.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Сама идея проведения вечера Мухтара Шаханова принадлежит участникам NU Poetry клуба.

⁃ Изначально идея пригласить Мухтара Шаханова на вечер принадлежала одному из участников клуба, но, к сожалению, сам он не смог сегодня присутствовать. Всю организационную часть он выполнял дистанционно. Всё прошло довольно спонтанно — летом мы обычно не проводим мероприятий, но появилась такая возможность. Сначала думали провести встречу в городе, но в итоге благодаря поддержке департамента студенческого сервиса решили сделать большой ивент прямо в университете. Даже не ожидали, что придёт столько людей. Мы начали переговоры ещё в июне, и символично, что вечер состоялся именно в день рождения поэта. Для многих ребят его творчество — часть личной истории: мы росли на его стихах, проходили их в школе и университете, знаем их наизусть. В нашем клубе много тех, кто пишет сам, и для них встреча с Мухтаром Шахановым — по-настоящему вдохновляющее событие, — поделилась вице-президент клуба NU Poetry Дарья Калинина.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В ходе вечера гости смогли послушать стихи поэта и задать интересующие вопросы. Кроме того, оркестр NU исполнил песню поэта «Өмір — өзен». А также каждый желающий смог приобрести книгу поэта с его личным автографом.