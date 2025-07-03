Касым-Жомарт Токаев: Мы стремимся превратить Казахстан в цифровое государство

– В Казахстане совместно с международными партнерами активно модернизируются железнодорожные и автомобильные дороги, морские порты, транзитная и логистическая отрасли. Цифровая трансформация и искусственный интеллект являются залогом конкурентоспособности страны. Мы стремимся превратить Казахстан в цифровое государство, в котором искусственный интеллект становится ключевым двигателем роста, инноваций и цифрового суверенитета. В целях консолидации усилий в этой стратегически важной сфере мы создали Совет по развитию искусственного интеллекта и запускаем мощный суперкомпьютер, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним стратегическим направлением Президент назвал модернизацию сельского хозяйства, которая продолжает способствовать экономической диверсификации и продовольственной безопасности.

– Мы строим устойчивую экономику, которая полностью интегрирована в глобальные цепочки добавленной стоимости и соответствует целям в области климата и устойчивого развития. Для достижения этих долгосрочных целей мы привержены тесному сотрудничеству с нашими международными партнерами. Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть особую роль дипломатического сообщества в содействии реализации этой важной стратегии, – подытожил Глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов всем участникам СВМДА и выразил искреннюю признательность Азербайджану, надежному другу Казахстана, за высокий уровень председательства в Организации и неустанные усилия по укреплению диалога, доверия и партнерства, а также вклад в институциональное развитие СВМДА.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоялась в Астане.