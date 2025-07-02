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    17:53, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Штаб-квартира СВМДА открылась в Астане

    Президент Казахстана принял участие в торжественной церемонии открытия штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которая состоялась в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Штаб-квартира СВМДА открылась в Астане
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай торжественно открыли памятную табличку головного офиса Организации. Затем рота почетного караула подняла флаг СВМДА.

    Штаб-квартира СВМДА открылась в Астане
    Фото: Акорда

    Глава государства ознакомился с новой штаб-квартирой, в том числе с рабочими кабинетами, зоной open space, офисом переводчиков, залом председательства и музейно-библиотечным пространством.

    Штаб-квартира СВМДА открылась в Астане
    Фото: Акорда
    Штаб-квартира СВМДА открылась в Астане
    Фото: Акорда

    В июне прошлого года состоялась церемония закладки фундамента нового здания штаб-квартиры СВМДА с «капсулой времени», содержащей послание будущему персоналу Секретариата. 

    Теги:
    Акорда СВМДА Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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