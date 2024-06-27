Новая штаб-квартира СВМДА появится в Астане

Новое современное здание штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) появится в Астане. Сегодня состоялась церемония закладки фундамента нового здания штаб-квартиры СВМДА с «капсулой времени», содержащей послание будущему персоналу Секретариата, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В этом году мы празднуем 25-летие принятия первого документа в рамках процесса СВМДА — это Декларация принципов, регулирующих отношения между государствами-членами СВМДА. СВМДА является международной структурой, нацеленной на создание благоприятных условий для международных отношений — это доверие, диалог, сотрудничество. Надеюсь, что через 25 лет наши коллеги откроют эту капсулу и прочитают о сегодняшней нашей организации — она прогрессирует, демонстрирует значительный рост, перед ней раскрываются новые сферы сотрудничества и перспективы. Я думаю, что через 25 лет наши последователи смогут написать свое послание на следующие 25 лет. Так эта эстафета будет передаваться из поколения в поколение. Мы стремимся, чтобы процесс СВМДА имел далекоидущие последствия, поскольку роль организации сегодня значительно возрастает, — сказал генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай. Фото: Kazinform

Он также отметил значительную активность Казахстана на пути трансформации СВМДА в международную организацию, подчеркнув необходимость дальнейшего последовательного развития объединения путем повышения эффективности деятельности постоянных структур, а также расширения географии и внешних связей.

— За 4 года под председательством Казахстана в организации были сформированы новые институты, в частности создан совет мудрецов, институционализирован форум аналитических центров, создан фонд СВМДА, — все эти меры нацелены на то, чтобы работа нашей площадки была более структурированной и имела постоянную повестку. Был придан большой импульс ранее существовавшим институтам, в частности деловому совету и молодежному совету. За эти четыре года ежегодно проводились заседания советов по очень актуальным вопросам молодежи, малого и среднего бизнеса. Активно продвигается тематика волонтерского движения на платформе СВМДА, поскольку мы видим, как в условиях пандемии и различных природных катаклизмов взаимосвязь правительства с обществом через волонтерские мероприятия приобретает особое значение. Кроме того, запущен самый главный процесс — трансформация СВМДА в полноценную международную организацию. Хотя я вам скажу, что СВМДА уже отвечает всем критериям международной организации. Вместе с тем, чтобы отразить новую роль Азии в глобальном смысле, нам нужно поднять на новый уровень сотрудничество между нашими государствами-членами, — добавил Кайрат Сарыбай. Фото: Kazinform

Главным достоинством этого здания будет многофункциональный зал. В нем будут собираться как органы управления, так и органы консультативного характера. Здесь будут проводить много конференций, семинаров, обучающих процессов. Здание также будет оснащено современными экологическими технологиями.