15:57, 30 Июнь 2025 | GMT +5
Президент РК утвердил изменения по вопросам развития финансового рынка
Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Текст Закона публикуется в печати.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут рынок цифровых финансовых активов на базе KASE.