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    15:57, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Президент РК утвердил изменения по вопросам развития финансового рынка

    Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент «Нысаналы капитал қорлары және эндаумент-қорлар туралы» заңға қол қойды
    Фото: Ақорда

    Текст Закона публикуется в печати.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут рынок цифровых финансовых активов на базе KASE.

    Теги:
    Президент Финансы Экономика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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