Президент РК утвердил изменения по вопросам развития финансового рынка

Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.