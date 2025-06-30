В Казахстане создадут рынок цифровых финансовых активов на базе KASE

⁃ Под ЦФА понимаются цифровые финансовые инструменты, выпускаемые «в привязке» к базовым активам (ценные бумаги, драгоценные металлы, и другие финансовые инструменты) и выражающие права требования к реальным активам, обеспечивающим их стоимость.ЦФА позволяют упростить выпуск и оборот финансовых инструментов за счет технологий токенизации и смарт-контрактов, ускорить вывод новых продуктов на рынок в безопасном режиме, снизить транзакционные издержки, обеспечить прямой доступ эмитентов к инвесторам, расширить доступа к финансированию и сделать рынок капитала более инклюзивным для бизнеса, — отметил в ответе на депзапрос председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов.

По его словам, для полноценного формирования и дальнейшего функционирования новогосегмента рынка потребуется создание собственной инфраструктуры и образования инфраструктурных организаций, таких как оператор платформы ЦФА (первичный выпуск и регистрация ЦФА) и оператор торговой платформы по ЦФА (биржевая торговля ЦФА).

⁃ В целях ускорения формирования рынка ЦФА планируется использовать потенциал действующей инфраструктуры финансового рынка, в частности Центрального депозитария ценных бумаг и фондовой биржи (KASE) путем совмещения функции оператора платформы ЦФА и оператора торговой платформы по ЦФА соответственно. Регулирование рынка ЦФА, в частности контрольно-надзорный мандат в отношении инфраструктурных субъектов рынка ЦФА, порядку, условиям и режиму выпуска и обращения ЦФА будут закреплены за Национальным банком и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка, - говорится в сообщении.

Также Т.Сулейменов подчеркнул, что запуск рынка ЦФА в этой связи является частью системной стратегии — не только для технологической модернизации финансовой инфраструктуры, но и как системная мера на фоне усиливающегося интереса населения к необеспеченным криптоактивам. Основной целью является формирование безопасной, прозрачной и функциональной цифровой экосистемы, вобравшей в себя цифровые инновации криптомира, но без подверженных ему рисков.

⁃ Блок законодательных поправок, связанных с ЦФА, обеспеченными реальными активами, деньгами, либо выпущенными как цифровые формы традиционных инструментов (например, акции, облигации и др.), включен в сопутствующий проект нового Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности», который будет внесен в Парламент РК до сентября 2025 года, — дополнил он.

Ранее мы писали, что в Казахстане создадут государственный крипто-резерв.