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    11:53, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Государственный крипторезерв создадут в Казахстане

    Об этом в ответе на депзапрос сообщил председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: Kazinform

    ⁃ В настоящее время прорабатывается концепция формирования и управления государственным крипторезервом, в том числе возможность создания крипторезерва на базе дочерней организации Национального банка, специализирующейся на управлении альтернативными инвестициями. Нацбанк поддерживает осмотрительный и институционально обоснованный подход к формированию государственного крипто-резерва, соответствии с наилучшей международной практикой управления суверенными фондами (в том числе, суверенными крипторезервами), принципами прозрачности учета и хранения криптоактивов, транспарентности распоряжения крипторезервом и обеспечения устойчивости (сохранности) государственного крипторезерва. Международная практика показывает, что источниками такого резерва могут стать конфискованные криптоактивы и криптовалюты, добытые криптомайнером с государственным участием, — говорится в ответе на депзапрос. 

    По его данным, учитывая волатильность и угрозы (риски) для хранения криптоактивов, ключевым фактором эффективного структурирования управления государственным крипторезервом является подход централизованной институционализации такого управления для обеспечения сохранности криптоактивов.

    ⁃ При этом конкретные механизмы формирования государственного резерва криптоактивов будут дополнительно проработаны с правоохранительными и (или) заинтересованными государственными органами. В целях обеспечения эффективного осуществления государством прав собственника по крипторезерву потребуется законодательное закрепление правового режима по государственному крипто-резерву, правовых основ управления государственным крипторезервом, в том числе правовых оснований пополнения крипторезерва и распоряжения цифровыми активами из государственного крипторезерва, — отметил Т.Сулейменов.

    Ранее мы писали, что механизм хранения и реализации изъятых криптоактивов хотят внедрить в Казахстане. 

    Теги:
    Криптовалюта Тимур Сулейменов Нацбанк Казахстана
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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