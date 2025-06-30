Государственный крипторезерв создадут в Казахстане

⁃ В настоящее время прорабатывается концепция формирования и управления государственным крипторезервом, в том числе возможность создания крипторезерва на базе дочерней организации Национального банка, специализирующейся на управлении альтернативными инвестициями. Нацбанк поддерживает осмотрительный и институционально обоснованный подход к формированию государственного крипто-резерва, соответствии с наилучшей международной практикой управления суверенными фондами (в том числе, суверенными крипторезервами), принципами прозрачности учета и хранения криптоактивов, транспарентности распоряжения крипторезервом и обеспечения устойчивости (сохранности) государственного крипторезерва. Международная практика показывает, что источниками такого резерва могут стать конфискованные криптоактивы и криптовалюты, добытые криптомайнером с государственным участием, — говорится в ответе на депзапрос.

По его данным, учитывая волатильность и угрозы (риски) для хранения криптоактивов, ключевым фактором эффективного структурирования управления государственным крипторезервом является подход централизованной институционализации такого управления для обеспечения сохранности криптоактивов.

⁃ При этом конкретные механизмы формирования государственного резерва криптоактивов будут дополнительно проработаны с правоохранительными и (или) заинтересованными государственными органами. В целях обеспечения эффективного осуществления государством прав собственника по крипторезерву потребуется законодательное закрепление правового режима по государственному крипто-резерву, правовых основ управления государственным крипторезервом, в том числе правовых оснований пополнения крипторезерва и распоряжения цифровыми активами из государственного крипторезерва, — отметил Т.Сулейменов.

Ранее мы писали, что механизм хранения и реализации изъятых криптоактивов хотят внедрить в Казахстане.